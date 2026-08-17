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Ovidiu Niculescu a ajuns pentru a doua oară la altar. Actorul din „Tătuțu” a trecut în urmă cu câțiva ani printr-un divorț dureros, dar acum lucrurile par să se fi așezat în viața lui, acesta găsindu-și liniștea în brațele Mariei Cristescu.
„Sincer, nu cred că a existat un moment la care am ales acest drum. Pur și simplu așa m-am născut: cu zâmbet, cu lacrimă, cu foarte multă energie, empatie și putere de persuasiune”, mărturisea actorul, care în 2026 sărbătorește 26 de ani de carieră în teatru.
„De mic mi-a plăcut să fac oamenii să râdă sau să plângă, să se emoționeze din cauza mea, să fiu în centrul atenției”, a adăugat el.
„Acum câțiva ani am avut un an foarte greu, înainte de pandemie s-a întâmplat. Am avut un accident de motor, foarte grav, am reușit să scap cu viață, dar am fost lovit tare. Când am fost aruncat în aer mi-a apărut în fața ochilor Szobi Cseh și l-am ‘auzit’ ce spunea la antrenamente, să bag capul în piept. Asta am făcut, am căzut direct pe spate, am avut piciorul praf 6 luni. După ce am început să merg din nou a venit pandemia. Eram singur, divorțasem de curând, dar am reușit să trec perioada cu un fel de smerenie. Când stai cu adevărat singur începi să te uiți altfel în oglindă și ea nu știe să mintă. A fost un an greu și încă mai trag ponoasele, dar cerul mi-a mai dat o șansă”, declara actorul în anul 2023 pentru Fanatik.
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