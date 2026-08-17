Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ovidiu Niculescu a ajuns pentru a doua oară la altar. Actorul din „Tătuțu” a trecut în urmă cu câțiva ani printr-un divorț dureros, dar acum lucrurile par să se fi așezat în viața lui, acesta găsindu-și liniștea în brațele Mariei Cristescu.

Ovidiu Niculescu s-a căsătorit pentru a doua oară

Ovidiu Niculescu și Maria Cristescu și-au unit destinele în acest weekend. Anunțul a fost făcut de tânăra mireasă, pe rețelele sociale, unde a distribuit și primele imagini de la nuntă.

„Oficial sunt doamna Niculescu!”, a scris proaspăta mireasă pe Instagram, radiind de fericire, la scurt timp după ce și-a unit destinul cu actorul Ovidiu Niculescu.

Ovidiu Niculescu, cunoscut pentru energia și carisma sa, a povestit în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Libertatea, cum a început drumul său artistic.

„Sincer, nu cred că a existat un moment la care am ales acest drum. Pur și simplu așa m-am născut: cu zâmbet, cu lacrimă, cu foarte multă energie, empatie și putere de persuasiune”, mărturisea actorul, care în 2026 sărbătorește 26 de ani de carieră în teatru.

„De mic mi-a plăcut să fac oamenii să râdă sau să plângă, să se emoționeze din cauza mea, să fiu în centrul atenției”, a adăugat el.

Citește și: Nicușor Dan a petrecut ziua de 15 august la Mănăstirea Dejani și nu la Constanța. Cum a fost surprins președintele în Făgăraș

Citește și: Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”

Actorul a fost la un pas să-și piardă viața

În urmă cu câțiva ani, la scurt timp după divorț, Ovidiu Niculescu a fost implicat într-un accident de motor și a fost pe punctul de a-și pierde viața.

Citește și: Ce spune Bianca Drăgușanu despre Cătălin Botezatu, la 15 ani de la despărțire: „Am și uitat că a fost iubitul meu”

Citește și: Nepotul lui Mircea Rednic a murit. Mircea Marius Totolici avea 37 de ani și urma să se căsătorească religios

„Acum câțiva ani am avut un an foarte greu, înainte de pandemie s-a întâmplat. Am avut un accident de motor, foarte grav, am reușit să scap cu viață, dar am fost lovit tare. Când am fost aruncat în aer mi-a apărut în fața ochilor Szobi Cseh și l-am ‘auzit’ ce spunea la antrenamente, să bag capul în piept. Asta am făcut, am căzut direct pe spate, am avut piciorul praf 6 luni. După ce am început să merg din nou a venit pandemia. Eram singur, divorțasem de curând, dar am reușit să trec perioada cu un fel de smerenie. Când stai cu adevărat singur începi să te uiți altfel în oglindă și ea nu știe să mintă. A fost un an greu și încă mai trag ponoasele, dar cerul mi-a mai dat o șansă”, declara actorul în anul 2023 pentru Fanatik.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ovidiu Niculescu și Maria Cristescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News