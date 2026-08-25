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Michael Wright, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din filmul „The Five Heartbeats” și din seria de televiziune sci-fi „V”, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunțat soția sa. Renumitul actor s-a stins din viață miercuri la UCI Medical Center din California, avându-i alături pe soția și pe copiii lor, după cum a confirmat familia pentru NBC News.

Moartea sa a survenit în urma unor complicații provocate de boala Marchiafava-Bignami — o afecțiune neurologică degenerativă rară cu care fusese diagnosticat în anul 2015 — precum și a unor complicații provocate de insuficiența cardiacă.

Tristețe profundă și un omagiu adus din inimă de familie

Soția actorului, Susan Wright, a oferit publicității o declarație plină de emoție prin care a adus un omagiu vieții și carierei partenerului ei. „Cu o profundă tristețe și o greutate inimaginabilă în inimă vă împărtășesc trecerea în neființă a iubitului meu soț, Michael Wright”, a declarat aceasta într-un comunicat oficial.

Susan Wright și l-a amintit ca pe un soț, tată, bunic și prieten extrem de iubitor, dar și ca pe „un artist extraordinar a cărui muncă a atins generații”. Ea a subliniat legătura profundă pe care actorul a avut-o cu publicul de-a lungul anilor: „Mulți l-au cunoscut și l-au iubit prin intermediul filmelor The Five Heartbeats, The Wanderers, V, The Principal, Streamers și prin numeroasele alte personaje cărora le-a dat viață pe parcursul remarcabilei sale cariere. Talentul, prezența și contribuțiile sale la film și televiziune vor dăinui, dar pentru noi, cei care l-am iubit personal, a fost mult mai mult decât personajul din rolurile pentru care lumea îl cunoștea.”

Familia a cerut să îi fie respectată intimitatea în aceste momente grele și a menționat că detaliile privind ceremoniile de omagiere vor fi făcute publice în perioada următoare. Susan Wright a adăugat: „Înțelegem cât de mult a însemnat Michael pentru atât de mulți oameni și suntem recunoscători pentru dragostea, rugăciunile, amintirile și condoleanțele deja transmise. Michael, munca ta va trăi pentru totdeauna, dar dragostea ta va trăi și mai mult în inimile celor care te-au cunoscut cel mai bine. Odihnește-te în pace, dragostea mea. Îți vom simți lipsa dincolo de cuvinte.”

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O carieră de excepție pe marele și micul ecran

Născut în New York City, Michael Wright și-a făcut debutul în cinematografie în anul 1979 în pelicula „The Wanderers”, o poveste despre o gașcă de adolescenți din Bronx. În 1983, el a jucat în filmul „Streamers”, o interpretare de excepție pentru care a împărțit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția din acel an alături de ceilalți actori din distribuție.

Ascensiunea sa a continuat în anii 1980, când a devenit celebru jucând rolul luptătorului din rezistență Elias Taylor în seria SF „V”. Mai târziu, la începutul anilor 2000, a preluat rolul deținutului Omar White în drama realistă despre mediul carceral „Oz”, produsă de HBO. Cu toate acestea, conform profilului său IMDb, Wright rămâne cel mai bine cunoscut pentru interpretarea lui Eddie King Jr. în drama muzicală din 1991 „The Five Heartbeats”.

Omagii din partea colegilor și a lumii artistice

Un val de condoleanțe s-a revărsat în spațiul public pe parcursul weekendului, colegii de breaslă și criticii evidențiind interpretările sale de excepție în roluri de personaje adesea vulnerabile și complexe.

Critics Choice Awards a distribuit un secvență video cu interpretarea sa remarcabilă din „The Five Heartbeats”, alături de mesajul: „Odihnește-te în pace, Michael Wright.”

Kirk Acevedo, actorul care a jucat alături de el în seria „Oz”, a transmis un mesaj plin de apreciere pe platforma X: „Mike era fascinant când se afla pe ecran, intensitatea lui, onestitatea și, bineînțeles, acea voce! Un om cu adevărat talentat!”

De asemenea, omul de radio Donnie Simpson și-a exprimat regretele și condoleanțele pe X: „Am pierdut încă un frate. Sunt atât de trist să aflu de această pierdere. Michael Wright ne-a oferit atât de multe interpretări emblematice, de la clasicul cult The Five Heartbeats până la Sugar Hill. Ce talent!”

Michael Wright lasă în urmă o carieră artistică de neegalat și o familie îndurerată. Actorul este supraviețuit de soția sa, Susan Wright, de fiica sa, Manon Wright, precum și de copiii săi vitregi, Byron, Brittney, Brea și Sir Barr.

Foto – Profimedia

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