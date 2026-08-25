Răzvan Kovacs, prima reacție după ce Ema Oprișan s-a afișat cu noul iubit

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, au avut o relație turbulentă care s-a încheiat la începutul acestui an. Răzvan și-a părăsit familia pentru Ella Vișan, o fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 9, de care s-a despărțit între timp.
După mai multe luni de suferință, Ema Oprișan s-a afișat alături de noul iubit. Contactat de Spynews, Răzvan Kovacs a oferit o primă reacție. „Să fie sănătoși, nu am văzut (postarea – n.red.) pentru că nu o urmăresc”, a spus el.
Ema Oprișan pare să fi regăsit fericirea alături de noul partener, a cărui identitate rămâne, deocamdată, necunoscută. Într-un mesaj publicat pe TikTok, aceasta a scris: „Într-o lume plină de «Pământul nu se învârte în jurul tău», alege-l pe cel care ar învârti lumea întreagă doar pentru tine.”