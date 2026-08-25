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Răzvan Kovacs a oferit prima reacție după ce Ema Oprișan s-a afișat alături de noul iubit.

Răzvan Kovacs, prima reacție după ce Ema Oprișan s-a afișat cu noul iubit

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, au avut o relație turbulentă care s-a încheiat la începutul acestui an. Răzvan și-a părăsit familia pentru Ella Vișan, o fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 9, de care s-a despărțit între timp.

După mai multe luni de suferință, Ema Oprișan s-a afișat alături de noul iubit. Contactat de Spynews, Răzvan Kovacs a oferit o primă reacție. „Să fie sănătoși, nu am văzut (postarea – n.red.) pentru că nu o urmăresc”, a spus el.

Ema Oprișan pare să fi regăsit fericirea alături de noul partener, a cărui identitate rămâne, deocamdată, necunoscută. Într-un mesaj publicat pe TikTok, aceasta a scris: „Într-o lume plină de «Pământul nu se învârte în jurul tău», alege-l pe cel care ar învârti lumea întreagă doar pentru tine.”

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Răzvan Kovacs are și el o nouă iubită

Deși Ema a menționat anterior într-un podcast că se află în etapa de cunoaștere cu un bărbat pe nume Răzvan, însă nu este clar dacă acesta este același partener prezentat recent pe rețelele sociale.

De altfel, Răzvan Kovacs, care are și el o relație nouă, pare să accepte situația cu maturitate. Răzvan a confirmat noua relație la începutul lunii august, publicând primele imagini cu iubita lui.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au o fetiță împreună, Luna. Ema mai are un fiu, Noah, dintr-o fostă relație.

Foto: Instagram

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