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Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, formează al doilea cuplu de la Insula Iubirii 2026, care va avea premiera pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Remi și Bianca sunt al doilea cuplu de la Insula Iubirii 2026

Dragoste, provocări și dorința de a găsi răspunsuri. Acestea sunt coordonatele care îi definesc pe Remi Dobre și Bianca Iotu, cel de-al doilea cuplu de la Insula Iubirii 2026.

Deși îi despart 12 ani – Remi are 24, iar Bianca 36 –, cei doi sunt împreună de trei ani și consideră vârsta doar un număr. Povestea lor a început neașteptat, într-o altă țară, la un festival, printr-o întâlnire aranjată de fratele Biancăi, prieten cu Remi. La acea vreme, diferența de vârstă părea o barieră de netrecut, însă legătura lor a devenit tot mai puternică. Atunci, Bianca nu locuia în România, însă a decis să-și lase viața de până atunci în urmă și să se stabilească aici pentru a-și urma pasiunea: pilatesul, iar astăzi are propriul ei studio.

Remi și-a găsit chemarea în spațiul online, unde creează conținut video, care a devenit rapid viral. Creativitatea sa, combinată cu energia Biancăi, a transformat relația lor într-una plină de momente de neuitat.

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De ce s-au înscris la Insula Iubirii

Cei doi recunosc că există încă întrebări nerezolvate. Participarea la Insula Iubirii este pentru ei o șansă de a-și testa relația și de a înțelege mai bine ce își doresc de la viitor. Ea vrea mai multă comunicare și stabilitate emoțională, iar el vrea să i le ofere, spune Remi. Bianca, născută în zodia Leu, își dorește să vadă dacă această experiență va întări încrederea dintre ei, în timp ce Remi, născut pe 20 martie, glumește că încă nu știe dacă e Pești sau Berbec.

Așadar, ce urmează pentru acest cuplu plin de contraste? Răspunsurile vor veni curând. Într-un decor exotic, plin de tentații la tot pasul, Remi și Bianca vor încerca să-și descopere adevărata putere ca pereche. Insula Iubirii, sezonul X, promite să fie mai intens ca niciodată. Nu ratați premiera pe 4 septembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY!

Foto: Antena 1

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