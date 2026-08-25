Cum se menține Andreea Mantea la aproape 40 de ani. „Arătați mai bine ca fete de jumătate de vârstă!”

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Andreea Mantea se află în vacanță în Kefalonia alături de fiul ei, David. De acolo, prezentatoarea de la Casa Iubirii a publicat mai multe fotografii în costum de baie, imagini care au generat un val de aprecieri și complimente din partea milioanelor sale de urmăritori.

Andreea Mantea, siluetă trasă prin inel la aproape 40 de ani

Andreea Mantea savurează din plin ultimele zile ale verii în vacanță în Grecia, alături de fiul ei de 11 ani. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit că este pentru a patra oară în Kefalonia. „Superbă într-adevăr! Neapărat să pui pe listă această destinație! Este a patra oară când merg și nu mă satur efectiv! Kefalonia, ai inima mea”, a transmis Andreea în mediul online.

Printre imaginile surprinse în vacanță se regăsesc și câteva cu Andreea în costum de baie, stârnind admirația celor care o urmăresc în mediul online. „Arătați mai bine ca fete de jumătate de vârstă!”, a comentat cineva în dreptul postării. „Arăți foarte bine în costum de baie! Ești superbă!”, a fost un alt mesaj. „Ce poze frumoase, arăți extraordinar de bine!”, a fost altcineva de părere.

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Cum se menține Andreea Mantea în formă

Prezența aproape zilnică în fața camerelor de filmat o motivează pe Andreea Mantea să acorde o atenție deosebită aspectului ei fizic, de la siluetă până la ținută, machiaj și păr. Deși o ajută să se mențină, alergiile alimentare și boala autoimună o obligă pe prezentatoare să fie foarte selectivă în ceea ce privește alimentația.

Andreea Mantea a povestit în trecut că este alergică la ceapă, cireșe, pește, dude și la foarte multe E-uri. Condiționată de alergiile sale, prezentatoarea se rezumă la friptură cu salată, broccoli, avocado, kiwi, nuci, semințe de dovleac crude, nuci și ouă, printre altele.

Într-un interviu pentru CSID, ea spunea că dimineața începe cu 1–2 pahare de apă, uneori apă în care a pus grapefruit/lămâie, ghimbir și afine, apoi cafea. La micul dejun este adepta unui iaurt cu cereale și afine sau, mai rar, omletă din albușuri. La prânz și cină preferă să mănânce carne și salată. De asemenea, încearcă să limiteze zahărul, prăjelile, grăsimile și băuturile carbogazoase.

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„Beau ceaiuri, sunt atentă la mâncare, tot ce aud că ar funcționa, încerc și eu. (…) Beau foarte mult ceai, de toate felurile, fac un amestec. Mai fac ceva de foarte mult timp. Îmi pun în apă dimineața puțină sare să mă hidratez foarte bine cu mineralele respective și mai pun într-o altă sticlă (…) salvie, rozmarin, oregano, mentă, castravete, în funcție de cum vreau eu să aibă apa respectivă aroma. Ele sunt antiinflamatoare, antimicrobiene, funcționează foarte bine asupra organismului, zic eu, pentru că mănânc foarte multe prostii, pentru că sunt pofticioasă și atunci mă gândesc că trebuie să vin și cu un aport sănătos. Iau multe suplimente, vitamine, ceva normal”, spunea Andreea Mantea în 2024, pentru WOWbiz.

Ce fel de mișcare face prezentatoarea de la Kanal D

Cât despre mișcare, prezentatoarea show-ului Casa Iubirii ne-a dezvăluit că nu face sală, dar că ea și fiul ei, David, își încep aproape fiecare dimineață dansând.

„Muzică, dans, nebunie prin casă ca să ne trezim, voie bună. Toate geamurile deschise, respirăm, stăm în anumite poziții, încercăm să facem un fel de yoga. Cam asta este mișcarea noastră”, a mai spus Andreea Mantea, la Fresh by Unica.

Foto: Instagram

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