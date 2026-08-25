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Mihai Trăistariu a declarat în repetate rânduri că are câștiguri anuale de aproximativ 35.000 de euro de pe urma garsonierelor pe care le deține la Mamaia Nord. Iată cât costă să te cazezi acolo în august 2026.

Cât costă o noapte de cazare în august și septembrie 2026, în garsonierele lui Mihai Trăistariu din Mamaia Nord

Mihai Trăistariu și-a investit banii câștigați în muzică în mai multe imobile pe litoral. Cu mai multe garsoniere achiziționate în Mamaia Nord, el a declarat în repetate rânduri că acest proiect îi aduce venituri anuale de aproximativ 35.000 de euro. În această vară, tarifele pentru o noapte de cazare în unitățile sale au fost ajustate față de anunțurile din primăvară.

Dacă inițial prețurile erau de 250 de lei pe noapte în aprilie, mai, iunie și septembrie și 350 de lei în iulie și august, situația actuală arată diferit. Pe Booking, la final de august 2026, o noapte de cazare costă 394 de lei, iar în septembrie, prețul scade la 283 de lei. Locația sa, situată la doar trei minute de Plaja Mamaia și aproape de Lacul Siutghiol, oferă facilități atractive, cum ar fi Wi-Fi gratuit, climatizare, un bar, balcon, chicinetă complet utilată și o terasă cu vedere la oraș.

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Garsonierele au primit o notă impresionantă de 9,2 din 54 de evaluări, iar Trăistariu explică succesul său: „Dacă nu ești harnic, afacerea ta pică. Eu sunt harnic! Concurență va fi tot timpul, mereu vin alții mai buni, mai noi… Trebuie să te actualizezi, să faci multă reclamă ca afacerea să meargă. Eu zic că nu trebuie mărite prețurile, mai ales acum, cu austeritatea asta”.

Lux în Vama Veche: pensiunea vedetelor

Dacă Mamaia Nord îți oferă opțiuni confortabile la prețuri accesibile, pentru cei care caută o experiență premium, Vama Veche vine cu o ofertă spectaculoasă. Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol dețin o pensiune de patru stele, cu 14 camere.

În luna august 2026, o noapte de cazare la această pensiune costă 700 de lei, o alegere perfectă pentru cei care doresc să combine relaxarea la malul mării cu un strop de lux.

Foto: Facebook

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