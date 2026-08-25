Mirabela Grădinaru, prezență distinctă la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei. De ce a mers la eveniment fără Nicușor Dan

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită oficială la Kiev. Aceasta a reprezentat țara noastră la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei și la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni, la invitația expresă a soției președintelui ucrainean, Olena Zelenska.

Prezența sa la ceremonia oficială din Piața Sfânta Sofia a oferit o imagine de distincție și sobrietate, reafirmând în același timp angajamentele României în domeniul cooperării umanitare și al protecției drepturilor copiilor.

O agendă axată pe protecția tinerilor și proiecte umanitare

Participarea partenerei șefului statului la evenimentele din capitala ucraineană se înscrie într-o linie de continuitate a colaborării dintre Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska. Cele două s-au întâlnit și anterior la București, având discuții pe marginea proiectelor educaționale și de suport umanitar. Pentru acest eveniment, Prima Domană a României a ales o ținută complet albă, accesorii asortate și un machiaj discret.

De această dată, atenția s-a îndreptat spre inițiative internaționale ce vizează siguranța copiilor și combaterea riscurilor din mediul digital. Cu prilejul ceremoniilor, Mirabela Grădinaru a subliniat mesajul de susținere al țării noastre pentru vecinii afectați de război.

„În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături, iar noi, la rândul nostru, să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație”, a declarat Mirabela Grădinaru, conform cotidianul.md.

Înainte de debutul manifestărilor principale, aceasta a fost văzută purtând scurte convorbiri diplomatice, printre care și o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

De ce a lipsit președintele Nicușor Dan de la festivitățile de la Kiev

Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat personal pe Nicușor Dan să ia parte la festivități, șeful statului român a decis să nu efectueze deplasarea. Decizia a fost justificată oficial prin prisma obligațiilor curente de la Cotroceni.

Citeşte şi: Mirabela Grădinaru, ținută rafinată la întâlnirea cu Președinta Republicii India. Apariția memorabilă a Primei Doamne a României

Citeşte şi: Mirabela Grădinaru, prezență sofisticată la evenimentele organizate de Emine Erdogan la Ankara

Administrația Prezidențială a precizat că „a fost decisă prioritizarea altor activități din agenda președintelui”, reprezentanții instituției detaliind contextul acestei hotărâri.

„Președintele României a primit cu gratitudine invitația președintelui Zelenski de a participa la evenimentele de Ziua Independenței. Această invitație a venit în contextul unei agende intense de contacte între cei doi lideri, care a consemnat mai multe întâlniri în ultima perioadă”, a transmis instituția prezidențială, potrivit HotNews, adăugând că amânarea vizitei a survenit pe fondul unor „angajamente interne asumate de Președintele Nicușor Dan pentru această perioadă”.

Următoarele întrevederi pe axa București-Kiev

Absența fizică a președintelui român de la festivitățile din capitala Ucrainei nu afectează însă dinamica dialogului bilateral. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească la Chișinău, pe 27 august, cu ocazia activităților diplomatice programate în Republica Moldova. De asemenea, Administrația Prezidențială a indicat că „o nouă posibilă reuniune se află în pregătire pentru jumătatea lunii septembrie.”

Foto – Facebook / capturi video

Urmărește-ne pe Google News