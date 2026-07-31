Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul în septembrie. Criza politică se prelungește

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Criza politică declanșată după demiterea Guvernului Bolojan s-ar putea prelungi până în toamnă. Potrivit unor surse din PSD citate de Știrile ProTV.ro, președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un nou premier abia în luna septembrie.

Nicușor Dan, discuții cu Sorin Grindeanu

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă o discuție cu Sorin Grindeanu în următoarele zile, conform unor surse citate de ȘtirileProtv. Șeful statului ar putea amâna desemnarea unui nou premier până în luna septembrie, ceea ce înseamnă că interimatul Guvernului Ilie Bolojan ar putea să se prelungească la peste patru luni, o situație fără precedent după Revoluție.

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Informațiile pe surse vin în contextul în care liderul PSD estima că până la finalul lunii august, România va avea un guvern cu puteri depline și preciza că majoritatea va fi formată în jurul PSD, dar fără PNL și USR.

„Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a afirmat Grindeanu, conform News.ro.

Liderul PSD a precizat că șeful statului ar trebui să convoace o nouă rundă de consultări înainte de a face o nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

„Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva, şi probabil că va fi această tură de consultări în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că aşa trebuie început”, a spus Grindeanu.

Interimatul lui Ilie Bolojan, cel mai lung din perioada postdecembristă

Guvernul condus de Ilie Bolojan este deja cel mai longeviv guvern interimar din România de după 1989. Începând cu 16 iulie, Cabinetul a depășit recordul deținut până acum de Guvernul Emil Boc din 2009.

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Dacă noul premier va fi desemnat și învestit abia în luna septembrie, perioada de interimat a Guvernului Bolojan va depăși patru luni.

Cabinetul Bolojan a rămas în funcție cu atribuții limitate după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai 2026. De atunci, negocierile pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui premier nu au dus la învestirea unui nou Guvern.

Recordul anterior aparținea Guvernului Emil Boc I, care a rămas interimar timp de 71 de zile, între demiterea prin moțiune de cenzură, la 13 octombrie 2009, și învestirea Guvernului Boc II, la 23 decembrie 2009.

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