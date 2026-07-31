  MENIU  
Home > Știri > Cine era Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo care a murit în accidentul din Argeș. Avea 58 de ani  și a fost fotbalist 

Cine era Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo care a murit în accidentul din Argeș. Avea 58 de ani  și a fost fotbalist 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 31.07.2026, 16:37
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul echipei Dinamo, și-a pierdut viața în accidentul rutier produs în Câmpulung Muscel. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, acesta se afla pe scaunul din dreapta șoferului în momentul impactului. Iată cine a fost Constantin Covaci. 

Constantin Covaciu a murit în accidentul din Câmpulung Muscel 

Constantin Covaciu, fost maseur al echipei Dinamo și maseur la Dinamo 2, a murit în urma accidentului rutier produs în Câmpulung Muscel.

Constantin Covaciu 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

Potrivit clubului Dinamo, accidentul s-a produs în timp ce echipa se deplasa către antrenamentul oficial al zilei. Microbuzul în care se aflau membrii delegației a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului.

Citește și: Constantin Covaciu a murit în accidentul în care a fost implicată echipa Dinamo 2, la Câmpulung. Antrenorul Adrian Ropotan a fost rănit

Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Recomandarea zilei

Conform informațiilor transmise de club, șoferul nu era angajat al lui Dinamo, ci lucra pentru o firmă de transport din județul Argeș. 

După tragedie, Ionel Culina, ofițerul de presă al CS Dinamo, a transmis un mesaj în memoria lui Constantin Covaciu.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Recomandarea zilei

„Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu.

Citește și: Dosar penal pentru ucidere din culpă după accidentul Dinamo. Cu ce viteză se deplasa microbuzul

Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de tine!”, a scris acesta.

Cine a fost Constantin Covaciu

Constantin Covaciu a fost și fotbalist, iar ulterior a făcut parte timp de mulți ani din staff-ul primei echipe Dinamo, până în 2024. Fiul său, Daniel Covaciu, este în prezent maseur la CS Dinamo, echipă care evoluează în Liga a 2-a.

Constantin Covaciu, cunoscut de colegi și apropiați drept „Gogu”, a fost membru al staff-ului medical al echipei Dinamo 2 și unul dintre oamenii care au lucrat mulți ani în cadrul clubului Dinamo.

El avea 58 de ani și a murit în accidentul petrecut în timp ce echipa se deplasa spre antrenamentul oficial din cantonament.

Înainte de a deveni maseur, Constantin Covaciu a fost fotbalist. El a evoluat pentru Sportul Studențesc, unde a fost coleg cu jucători precum Marcel Coraș și Mihail Marian.

După retragerea din activitatea de jucător, și-a continuat cariera în fotbal ca membru al staff-ului medical. De-a lungul anilor, a lucrat la prima echipă a clubului Dinamo, iar ulterior a făcut parte din staff-ul lui Dinamo 2, alături de antrenorul Adrian Ropotan.

Fiul său, Daniel Covaciu, este și el implicat în fotbal, ocupând funcția de maseur la CS Dinamo, echipă care evoluează în Liga a 2-a.

În mesajul transmis după tragedie, clubul Dinamo l-a descris pe Constantin Covaciu drept „un membru important al staff-ului medical al clubului, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori” și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Fanatik
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
GSP.ro
Așteptarea a luat sfârșit: astăzi s-a jucat primul meci în Sala Polivalentă din Tulcea! Imagini spectaculoase
Așteptarea a luat sfârșit: astăzi s-a jucat primul meci în Sala Polivalentă din Tulcea! Imagini spectaculoase
Click.ro
Ginerele Maiei Morgenstern, în ipostaze rare alături de băiețelul său. Cabiria: „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Ginerele Maiei Morgenstern, în ipostaze rare alături de băiețelul său. Cabiria: „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Citește și...
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung
Cine poate primi bani de la stat pentru o sobă nouă. Condițiile pe care trebuie să îndeplinească locuința
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Călin Georgescu și-a anunțat vizita la un târg din Brașov. Mesajul autorităților locale
Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2
Soția lui Adrian Ropotan, Raluca, a aflat din presă că antrenorul a fost implicat într-un accident rutier grav: „Nu ne anunțase nimeni”
Dosar penal pentru ucidere din culpă după accidentul Dinamo. Cu ce viteză se deplasa microbuzul
Un copil din Brăila a fost rănit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta. Ce spune poliția
Cum arată casa de vacanță a Mirelei Stelea din Snagov. Seamănă cu celebrele locuințe din Toscana: Vacanţele petrecute în Spania, Italia şi Grecia şi-au pus amprenta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Răzvan Kovacs spune că nu și-a mai văzut copiii de o lună. "Nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt!" Ce a dezvăluit despre Ema Oprișan
Răzvan Kovacs spune că nu și-a mai văzut copiii de o lună. "Nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt!" Ce a dezvăluit despre Ema Oprișan
Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2
Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Cătălin, cadou „cu bătaie” pentru Maria. Ce adevăruri s-au aflat și ce reacție a avut Marius
Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Lidia Buble, schimbare îndrăzneață de look: „Nu regret absolut deloc decizia”. Cum arată acum artista
Lidia Buble, schimbare îndrăzneață de look: „Nu regret absolut deloc decizia”. Cum arată acum artista
Maria Avram și Cătălin Brânză, mărturisiri despre episodul din baie, de la Insula Iubirii: „Să fiu diplomat sau sincer?” 
Maria Avram și Cătălin Brânză, mărturisiri despre episodul din baie, de la Insula Iubirii: „Să fiu diplomat sau sincer?” 
Horoscop august 2026. De trei ori noroc! O zodie are șanse noi în dragoste, primește bani și își face planuri de vacanță
Horoscop august 2026. De trei ori noroc! O zodie are șanse noi în dragoste, primește bani și își face planuri de vacanță
Observator News
60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
Libertatea pentru Femei
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cea mai bună perioadă a anului începe pentru trei zodii. Jupiter le deschide drumul spre bani, iubire și succes
Cea mai bună perioadă a anului începe pentru trei zodii. Jupiter le deschide drumul spre bani, iubire și succes
Picioarele umflate seara nu sunt întotdeauna de la căldură. Semnele care pot trăda o problemă a inimii sau rinichilor
Picioarele umflate seara nu sunt întotdeauna de la căldură. Semnele care pot trăda o problemă a inimii sau rinichilor
Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Ce se acordă automat și unde trebuie depusă cererea
Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Ce se acordă automat și unde trebuie depusă cererea
7 medicamente utilizate frecvent care pot afecta memoria și concentrarea. Cine are cel mai mare risc
7 medicamente utilizate frecvent care pot afecta memoria și concentrarea. Cine are cel mai mare risc
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Libertatea
Un bucureștean, care a fost mușcat de un șobolan pe stradă, va primi despăgubiri de 2.000 de euro
Un bucureștean, care a fost mușcat de un șobolan pe stradă, va primi despăgubiri de 2.000 de euro
Vreme extremă în România, temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Prognoza meteo ANM pentru perioada 3-31 august 2026
Vreme extremă în România, temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Prognoza meteo ANM pentru perioada 3-31 august 2026
Doi copii ucişi de câini, reacţii diferite. În cazul de la Bucureşti, s-au dat ani de închisoare şi 2.400.000 de euro daune, în timp ce la Craiova, nu există niciun vinovat
Doi copii ucişi de câini, reacţii diferite. În cazul de la Bucureşti, s-au dat ani de închisoare şi 2.400.000 de euro daune, în timp ce la Craiova, nu există niciun vinovat
Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical Dinamo a murit și Adrian Ropotan este internat cu fractură, după accidentul din Câmpulung Muscel
Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical Dinamo a murit și Adrian Ropotan este internat cu fractură, după accidentul din Câmpulung Muscel
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton