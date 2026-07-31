Cine era Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo care a murit în accidentul din Argeș. Avea 58 de ani  și a fost fotbalist 

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Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul echipei Dinamo, și-a pierdut viața în accidentul rutier produs în Câmpulung Muscel. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, acesta se afla pe scaunul din dreapta șoferului în momentul impactului. Iată cine a fost Constantin Covaci.
Potrivit clubului Dinamo, accidentul s-a produs în timp ce echipa se deplasa către antrenamentul oficial al zilei. Microbuzul în care se aflau membrii delegației a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului.
Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de tine!”, a scris acesta.
Cine a fost Constantin Covaciu
Constantin Covaciu a fost și fotbalist, iar ulterior a făcut parte timp de mulți ani din staff-ul primei echipe Dinamo, până în 2024. Fiul său, Daniel Covaciu, este în prezent maseur la CS Dinamo, echipă care evoluează în Liga a 2-a.
Constantin Covaciu, cunoscut de colegi și apropiați drept „Gogu”, a fost membru al staff-ului medical al echipei Dinamo 2 și unul dintre oamenii care au lucrat mulți ani în cadrul clubului Dinamo.
El avea 58 de ani și a murit în accidentul petrecut în timp ce echipa se deplasa spre antrenamentul oficial din cantonament.
Înainte de a deveni maseur, Constantin Covaciu a fost fotbalist. El a evoluat pentru Sportul Studențesc, unde a fost coleg cu jucători precum Marcel Coraș și Mihail Marian.
După retragerea din activitatea de jucător, și-a continuat cariera în fotbal ca membru al staff-ului medical. De-a lungul anilor, a lucrat la prima echipă a clubului Dinamo, iar ulterior a făcut parte din staff-ul lui Dinamo 2, alături de antrenorul Adrian Ropotan.
Fiul său, Daniel Covaciu, este și el implicat în fotbal, ocupând funcția de maseur la CS Dinamo, echipă care evoluează în Liga a 2-a.
În mesajul transmis după tragedie, clubul Dinamo l-a descris pe Constantin Covaciu drept „un membru important al staff-ului medical al clubului, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori” și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.