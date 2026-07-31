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Echipa secundă a clubului Dinamo a fost implicată într-un accident rutier în timp ce se îndrepta spre antrenamentul oficial al zilei, în Câmpulung. În urma impactului, Constantin Coaviuc a murit, în timp ce antrenorul Adrian Ropotan a fost resuscitat.

Echipa Dinamo 2, implicată într-un accident rutier

Un accident grav a zguduit recent echipa secundă Dinamo 2, aflată în cantonament la Câmpulung. Microbuzul echipei a ieșit de pe carosabil, lovindu-se violent de un copac. Din păcate, incidentul s-a soldat cu pierderea unei vieți, iar antrenorul Adrian Ropotan a fost grav rănit.

Tragedia s-a petrecut în timp ce echipa se îndrepta spre antrenamentul oficial al zilei. În vehicul se aflau 16 persoane, inclusiv jucători și membri ai staff-ului tehnic. Din primele informații, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct, pierzând controlul volanului și provocând accidentul.

Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, și-a pierdut viața în urma impactului.

Clubul Dinamo și-a exprimat profunda tristețe, aducând un omagiu acestuia: „Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”.

„Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă”, se mai arată în comunicatul clubului.

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Antrenorul Adrian Ropotan a fost rănit

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a fost grav rănit, suferind o fractură deschisă la mână. Potrivit comunicatului clubului, acesta a fost resuscitat la locul accidentului și este acum în afara oricărui pericol.

Toți pasagerii au fost transportați la spital pentru investigații, iar ceilalți membri ai echipei au suferit răni ușoare.

„Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi”, a transmis clubul bucureștean.

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Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Intervenția autorităților a fost promptă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a activat Planul Roșu de intervenție pentru a face față situației.

„Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, se arată în comunicatul ISU.

La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, ambulanțe și un elicopter SMURD, iar două persoane au fost găsite încarcerate în vehicul.

„La sosirea pompierilor, două dintre persoane erau încarcerate. Au fost extrase de urgență din vehicul și predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconștientă și i se aplică manevre de resuscitare”, a declarat ISU Argeș.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, viața lui Constantin Covaciu nu a mai putut fi salvată.

„În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, victima inconștientă a fost declarată decedată”, au anunțat reprezentanții ISU.

Sursă foto: Facebook

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