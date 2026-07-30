Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan după întâlnirile cu George Simion. „Apărătorul democrației a recunoscut negocierile pe sub masă cu ‘extremiști’ pe care îi critica!”

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Apele din politica românească devin din ce în ce mai tulburi după ce premierul interimar, Ilie Bolojan, a recunoscut public că a purtat discuții cu liderul AUR, George Simion. Declarația, făcută în direct la televiziune, a declanșat o reacție promptă și extrem de dură din partea Partidului Social Democrat.

Liderii PSD acuză PNL de dublu standard și de încercarea de a-și menține poziția la putere prin înțelegeri neasumate oficial cu partidul pe care îl etichetau public drept extremist.

Declarația care a declanșat furtuna

Totul a pornit de la intervenția televizată a lui Ilie Bolojan, în care acesta a încercat să minimalizeze semnificația dialogului purtat cu conducerea AUR. Premierul interimar a explicat că aceste contacte fac parte dintr-o conduită instituțională firească și respectuoasă față de opțiunea cetățenilor care au votat respectiva formațiune parlamentară.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată.

Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit Digi 24.

Acuzații grave de ipocrizie și negociere „pe sub masă”

Explicațiile furnizate de șeful interimar al Executivului nu au convins însă conducerea PSD. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a reacționat vehement, acuzându-l pe liderul liberal că își abandonează principiile democratice din simplu interes politic.

„Pentru putere și bani! „Pro-europeanul” Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele „reformei” recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu „extremistul” George Simion.

Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre „pericolul extremist” a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași „extremiști” pe care îi critica”, a susținut Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că premierul interimar este dispus să vândă orice pentru a menține instabilitatea în țară și a lansat un atac direct către întreaga tabără liberală și aliații acesteia.

„Imaculații de la PNL acum au descoperit că cei de la AUR „au voturi în spate”. Domnilor de la PNL și USR – când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta?”, a mai adăugat președintele PSD.

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Parteneriat mascat pentru menținerea la putere

Linia de atac a fost completată de europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu, care consideră că aceste întâlniri confirmă existența unui pact tacit de guvernare sau de susținere reciprocă între PNL și AUR.

„Negocierile secrete ale lui Ilie Bolojan cu George Simion confirmă parteneriatul PNL cu AUR prin care acesta se menţine la putere. Întâlnirile ascunse ale şacalilor politicii româneşti dovedesc caracterul şi lipsa de consistenţă a liderului liberal şi încalcă chiar declaraţiile PNL prin care spuneau că nu vor colabora cu acest partid”, a afirmat eurodeputatul Victor Negrescu.

Foto – Facebook

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