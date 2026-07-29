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Nicole Kidman (59 ani) pare să fi trecut peste divorțul de Keith Urban, cu care a fost căsătorită timp de 20 de ani și cu care are două fete. Actrița a fost surprinsă zilele trecute în compania unui milionar, în timp ce se bucurau de o zi liniștită în Portofino.

Nicole Kidman, surprinsă în compania unui milionar

Nicole Kidman trăiește un nou capitol al vieții după divorțul de Keith Urban. Recent, vedeta a fost surprinsă în Portofino, Italia, bucurându-se de soare și compania unui cunoscut milionar, Michael Reinstein (55 ani), la piscina unui hotel exclusivist.

Weekend-ul trecut, actrița a fost fotografiată într-o atmosferă relaxată, purtând o bluză albă vaporoasă și pantaloni scurți, accesorizate cu o pălărie elegantă și ochelari de soare. Alături de ea, pe șezlong, se afla Michael Reinstein, investitor din Los Angeles și fondator al unei companii globale de investiții în capital privat.

Imaginile îi arată pe cei doi zâmbind și discutând într-un cadru intim, ceea ce a stârnit speculații despre natura relației lor.

Cine este Michael Reinstein, bărbatul alături de care a fost fotografiată Nicole Kidman

Michael Reinstein este o figură importantă în lumea afacerilor, fiind nu doar fondatorul propriei companii de investiții, ci și cofondator al rețelei de televiziune USN. Deși reprezentantul actriței nu a oferit detalii despre întâlnirea celor doi, fotografiile și atmosfera relaxată au atras atenția presei internaționale.

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Actrița, despre divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman, acum în vârstă de 59 de ani, a trecut printr-o despărțire surprinzătoare. Divorțul de Keith Urban, finalizat în ianuarie 2026, a marcat sfârșitul unei căsnicii de aproape 20 de ani.

Cei doi au împreună două fiice, Sunday Rose (18 ani) și Faith Margaret (15 ani), și au fost considerați mult timp unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Actrița a inițiat procedurile de divorț în septembrie 2025, o veste care a șocat atât fanii, cât și lumea showbizului.

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Într-un interviu acordat publicației Variety, Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Keith Urban, subliniind că prioritatea sa rămâne familia.

„Voi merge întotdeauna spre ceea ce este bine”, a spus ea.

Cu toate acestea, actrița a preferat să păstreze discreția în privința motivelor care au dus la separare: „Ceea ce mă face recunoscătoare este familia mea și faptul că îi păstrăm așa cum sunt și mergem mai departe. Asta este tot”.

Nicole Kidman a adăugat că respectul pentru familia sa o determină să nu dezvăluie detalii sensibile: «Rămân într-un loc în care spun: „Suntem o familie, iar asta este ceea ce vom continua să fim”.

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Sursă foto: Profimedia

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