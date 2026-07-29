Codin Maticiuc, mesaj emoționant de ziua mamei sale. Cui îi datorează faptul că e în viață: „A operat-o de trei ori pe creier în ultimul an”

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Codin Maticiuc a transmis un mesaj emoționant de ziua mamei sale. Femeia a fost diagnosticată cu cancer, așa că influencerul a ținut să îi mulțumească public medicului neurochirurg care a operat-ok pe creier de trei ori.

Maticicuc, recunoscător pentru doctorul mamei sale

Influencerul a publicat o fotografie cu neurochirurgul Ionuț Gobej, cel care i-a salvat viața mamei sale în repetate rânduri, în decursul ultimului an.

Familia lui Codin Maticiuc a trecut prin clipe dificile în ultimul an. Afaceristul a povestit cum mama lui a fost supusă unor intervenții foarte delicate pe creier.

„Astăzi este ziua mamei mele și e prima dată când nu pun o poză cu ea, ci cu omul care mi-o ține lângă mine. El este doctorul Ionuț Gobej și a operat-o pe mama de trei ori pe creier în ultimul an în lupta ei cu cancerul. Nu e doar doctor, Ionuț e OM. Câți chirurgi mai știți voi cu enormă empatie?”, a spus el.

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Maticiuc a vorbit despre cum s-a descurcat mama lui la Terapie Intensivă și a povestit cum neurochirurgul a găsit mereu soluții ca să liniștească familia, deși era extenuat.

„Stă cu mama înainte și după și mă sună mereu cu video din ATI când nu pot să intru la ea ca s-o văd, ca să vorbim. Nu doar mă sună. Zâmbește. Zâmbește în pofida oboselii, ca să știu eu că e totul bine. Acesta este doctorul și aceasta este o captură de ecran de când el îmi dă veștile”, a adăugat el.

Mesaj de mulțumire pentru medici

Codin Maticiuc a ținut să le ceară urmăritorilor să își îndrepte gândurile bune către echipa de specialiști care a îngrijit-o pe mama lui și l-a amintit și pe oncologul Dan Mitrea.

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„Sunt locuri și oameni care dau speranță. Chiar m-aș bucura să le mulțumiți lor decât un «să-ți trăiască mama», căci datorită lor trăiește. Și eu astăzi le mulțumesc lor, celor care au făcut posibil să îi spun astăzi mamei «la mulți ani» și să îi sărut mâna. Mă înclin în fața voastră”, a încheiat el.

Postarea a adunat foarte multe mesaje, majoritatea i-au urat la mulți ani și multă sănătate mamei lui Codin și a apreciat felul în care acesta a vorbit despre efortul cadrelor medicale.

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