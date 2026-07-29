Adriana Bahmuțeanu, decizie radicală cu privire la soțul ei, George Restivan. „Nimeni nu ne dădea 5 ani de relație!” Ce au hotărât de comun acord

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Noi schimbări în viața Adrianei Bahmuțeanu și a soțului ei, George Restivan. Jurnalista și partenerul său au dezvăluit deciziile recente care le modifică rutina de familie.

Pe lângă ajustarea documentelor de identitate oficiale, aceștia au vorbit deschis despre intervențiile estetice recente ale lui George, dar și despre cum i-au afectat acestea planurile de vacanță.

Gestul esențial făcut de soțul Adrianei Bahmuțeanu: Are buletin de București

Unul dintre cei mai importanți pași făcuți recent de George Restivan a fost oficializarea adresei din România, după ce Adriana Bahmuțeanu l-a luat în spațiu. După o perioadă intensă și numeroase transformări, partenerul jurnalistei a fost nevoit să își schimbe actele de identitate, proces în care a fost sprijinit îndeaproape de soția sa. Deoarece fizionomia sa s-a schimbat substanțial în ultimul timp, vechile documente nu mai corespundeau cu realitatea.

Procesul de reînnoire a actelor nu l-a vizat doar pe el, ci și pe fiul său, schimbarea fiind o cerință strictă din partea autorităților pentru a evita eventualele neplăceri la punctul de trecere a frontierei.

„Buletin nou, pașaport nou, pentru că a trebuit. Sunt în reparații. Am fost la buletine, pentru că nu mai arăt cum arătam înainte, și mi-au spus că trebuie să schimb și pașaportul. Dacă ajungeam cu băiatul la Frontieră, cu o altă față, nu știau dacă sunt tatăl băiatului meu. (…) Dacă te uiți la buletinul de California sau Florida nu mai arăt la fel”, a declarat George Restivan, la Summer Star.

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Planuri de viitor peste ocean și schimbări la nivel fizic

Acțiunea de stabilire a domiciliului nu se va opri însă aici. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că această etapă este doar o reciprocitate firească în cadrul mariajului lor și că intenționează să facă un demers similar în Statele Unite ale Americii, pe adresa soțului ei.

Pe lângă adaptarea documentelor administrative, George Restivan a trecut și prin mai multe intervenții estetice menite să îi ofere un aspect fizic mult mai tânăr. Bărbatul a fost supus la trei operații în zona ochilor, motiv pentru care programul din această vară al cuplului a fost ușor modificat, vacanțele la mare fiind momentan excluse.

„Și-a făcut buletinul pe adresa mea. L-am luat în spațiu, cum se zice. Trebuia să își facă și el buletin la soție, cum și eu o să am buletin la el în California. Chiar se văd intervențiile pe care le-a făcut. Nu are voie să stea la soare, de-asta nu mergem la mare. (…) Nimeni nu ne dădea 5 ani de relație. Uite că a depășit toate problemele. E foarte bine. Se poate dacă vrei. Ne mai certăm, dar trecem peste”, a explicat Adriana Bahmuțeanu, potrivit Spynews.ro.

Povestea de dragoste dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan a demonstrat că stabilitatea și înțelegerea pot învinge orice scepticism din jur. Deși la început mulți nu le dădeau șanse de reușită, cei doi sărbătoresc deja cinci ani de relație și aproape un an de la nunta lor, dovedind că maturitatea și comunicarea reprezintă cheia unui mariaj reușit.

Foto – Facebook

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