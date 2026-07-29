Maya Pop a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Influencerița a primit inelul de logodnă într-un loc de vis

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Maya Pop, cunoscuta influenceriță și antreprenoare din România, a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Tudor, pe o barcă în Amsterdam. Momentul emoționant a fost surprins în imagini romantice pe care tânăra creatoare de conținut le-a distribuit în mediul online.

Maya Pop, cerută în căsătorie

Maya Pop, una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din România, a trăit recent un moment emoționant care i-a adus lacrimi de fericire. În timpul unei vacanțe idilice în Amsterdam, iubitul său, Tudor, a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie. Propunerea, surprinsă într-un cadru de poveste pe o barcă, a fost împărtășită cu fanii săi pe rețelele sociale, iar imaginile au topit inimile urmăritorilor.

Maya, vizibil copleșită de emoție, a spus „da” în timp ce Tudor, în genunchi, i-a adresat întrebarea mult visată, într-o atmosferă romantică desprinsă parcă dintr-un film. Lacrimile de bucurie ale influenceriței au fost dovada clară că această cerere în căsătorie va rămâne un moment de neuitat pentru cei doi.

Relația lor de lungă durată a fost întotdeauna în atenția fanilor, iar cuplul nu s-a ferit să-și împărtășească momentele speciale din călătoriile lor prin destinații exotice, de la Asia până la Europa. Totuși, Amsterdam, cu farmecul său unic, va ocupa de acum un loc special în inimile lor.

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Mesajul transmis de Simona Gherghe

Maya Pop și Tudor au primit numeroase mesaje de felicitări, iar printre cei care le-au transmis gândurile bune s-a aflat și Simona Gherghe.

„Iuhuuuu, avem nuntă! Felicitaaaari, dragilor!”, a fost mesajul plin de entuziasm transmis de Simona Gherghe pe contul său de socializare, alăturându-se valului de felicitări primite de Maya.

Alți prieteni și colegi din industrie au ținut să-și exprime bucuria prin mesaje calde, cum ar fi: „Felicitări din suflet! Să fiți fericiți!” sau „Frumooooșii mei! Felicităăări!”.

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Maya Pop, recunoscută pentru activitatea sa impresionantă în domeniul marketingului, conduce cu succes propria agenție. La rândul său, Tudor este un antreprenor de succes, deținând o agenție de publicitate apreciată pe piață.

Deși vacanța în Amsterdam a fost plină de momente memorabile, cererea în căsătorie a fost, fără îndoială, cel mai important capitol al acestei escapade. Fanii continuă să-i felicite pe rețelele sociale, în timp ce Maya și Tudor își planifică deja viitorul împreună.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la cererea în căsătorie a Mayei Pop

Sursă foto: Instagram

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