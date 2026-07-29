Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Dragoș Dolănescu. Nepoții lui Ion Dolănescu locuiesc în Costa Rica

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Dragoș Dolănescu (50 ani), fiul cel mic al regretatului Ion Dolănescu, a făcut dezvăluiri rare despre cei trei copii ai săi. Bărbatul, care este stabilit în Costa Rica alături de familia sa, spune că fiul său cel mare, Ion (21 ani), și-a început deja o carieră, devenind inginer în informatică.

Cu ce se ocupă copiii lui Dragoș Dolănescu

Dragoș Dolăescu este mândrul tată a trei copii: Ion, Maria de Jesus și Darius. Fiul său mijlociu, care îi poartă numele lui Ion Dolănescu, este un adult în toată regula. Ion a absolvit Facultatea de Inginerie Informatică din Costa Rica și deja lucrează ca inginer IT, urmându-și pasiunea pentru tehnologie.

„S-a angajat, a găsit un loc de muncă, în alt oraș, ca inginer în informatică, pe profilul său. Face naveta, are program până la ora 17.00, îl duc eu cu mașina dimineața, până la autobuz. Are numai 21 de ani, dar e foarte serios și meticulos, la fel ca mama și ca bunicul lui, solistul Ion Dolănescu”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Click.

Ion este un tânăr independent și responsabil, iar tatăl său nu își ascunde bucuria pentru reușitele fiului său.

„Acum a intrat și el pe salariu, va avea banul lui, muncit de el. Pentru mine este o mare bucurie, după atâția ani în care a fost sârguincios și a învățat”, a continuat Dragoș Dolănescu.

Viața lui Ion nu a fost însă lipsită de încercări. Mama sa, o tânără studentă la Medicină în Spania, a decedat la scurt timp după nașterea sa, lăsându-l pe Dragoș și pe bunica Margarita Valenciano să-l crească.

„Mama lui este în cer, dar Melissa, soția mea, i-a fost o bună prietenă și îndrumătoare în viață”, a mai spus Dragoș Dolănescu.

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Maria de Jesus este avocat

Familia Dolănescu este una plină de talente și pasiuni diverse. Maria de Jesus (27 ani), fiica lui Dragoș Dolănescu, este avocat de profesie, dar nu a renunțat nici la pasiunea pentru muzică.

„Ea cântă foarte bine, a făcut și niște cursuri muzicale, are și câteva premii, la nivel național. A fost silitoare, bună la învățătură, a studiat Dreptul, în Costa Rica”, a povestit fiul lui Ion Dolănescu.

Pe lângă cariera juridică, Maria de Jesus a moștenit talentul artistic din familie și continuă să impresioneze prin vocea sa.

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Darius Dolănescu vrea să învețe limba română

Mezinul familiei, Darius, în vârstă de 16 ani, își descoperă, la rândul său, pasiunile. El este un admirator al literaturii și, de curând, și-a exprimat dorința de a învăța limba română, după ce a vizitat România în 2025.

„Am fost cu el și la mormântul bunicului, Ion Dolănescu, pentru a-i aprinde o lumânare și a-i aduce un omagiu. Lui Darius îi place să citească, e pasionat de literatură, acum citește cărți pentru adolescenți. Este la liceu, la profil uman”, a adăugat artistul.

Deși copiii săi nu vorbesc limba română, Dragoș Dolănescu menține vie legătura cu rădăcinile românești, iar aceștia încep să își manifeste interesul pentru cultura tatălui lor.

„Nici fata și nici băieții mei nu știu limba română, numai eu cu mama mea. De fapt, mă și ceartă, în română, ca să nu înțeleagă nimeni, acolo, în Costa Rica. Copiii mei sunt mândria mea!”, a concluzionat Dragoș Dolănescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Dragoș Dolănescu și copiii lui

Sursă foto: Facebook

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