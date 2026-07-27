Femeile cu copii pot ieși mai devreme la pensie. Care sunt condițiile

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Mamele din România pot ieși mai devreme la pensie. Legea nr. 360/2023 oferă reduceri de până la 3,5 ani pentru femeile care au crescut copii biologici sau adoptați, cu condiția îndeplinirii stagiului complet de cotizare.

Femeile cu copii pot ieși mai devreme la pensie

Mamele din România primesc o veste extraordinară: reducerea vârstei de pensionare pentru cele care au crescut copii este acum o realitate. Conform Legii nr. 360/2023, femeile care au îndeplinit stagiul complet de cotizare contributiv pot ieși la pensie mai devreme, beneficiind de o scădere de până la trei ani și jumătate din vârsta standard.

Reducerea vârstei de pensionare se adresează atât mamelor biologice, cât și celor adoptive, cu o condiție clară: copiii trebuie să fi fost crescuți până la o anumită vârstă.

Legea prevede că femeile care au crescut copii biologici până la 16 ani sau copii adoptați timp de cel puțin 13 ani pot beneficia de această facilitate. Totuși, stagiul complet de cotizare de 35 de ani este obligatoriu.

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Cum funcționează reducerea

Numărul copiilor influențează semnificativ reducerea vârstei de pensionare, astfel:

Un copil: 6 luni mai devreme

Doi copii: 1 an

Trei copii: 1 an și 6 luni

Patru copii: 2 ani

Cinci copii: 2 ani și 6 luni

Șase copii: 3 ani

Șapte sau mai mulți copii: 3 ani și 6 luni

Pentru obținerea acestei reduceri, solicitantele trebuie să prezinte documente care să confirme creșterea copiilor. În cazul copiilor biologici, sunt necesare certificatele de naștere și o declarație pe propria răspundere care să ateste că aceștia au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.

Pentru adopții, trebuie depuse hotărârea judecătorească definitivă de adopție, certificatul de naștere al copilului și o declarație pe propria răspundere care să confirme creșterea timp de cel puțin 13 ani.

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Pot fi cumulate alte reduceri?

Legea permite cumularea acestei facilități cu alte reduceri prevăzute de legislație, cum ar fi perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite de muncă. Totuși, reducerea totală nu poate depăși 11 ani, indiferent de numărul beneficiilor acumulate.

În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru ambele sexe. Totuși, pentru femei, atingerea acestei vârste se face gradual, conform calendarului stabilit prin lege. Astfel, mamele care se încadrează în condițiile de mai sus pot ieși la pensie mai devreme, oferindu-le un sprijin concret pentru anii dedicați creșterii copiilor.

Sursă foto: Shutterstock

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