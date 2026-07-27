Dragoș Bucur, noi declarații după scandalul cu vecinii: „Noroc cu Poliția”. Noi detalii despre viața la țară și ce probleme întâmpină

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Dragoș Bucur a avut probleme cu vecinii și a povestit în mediul online despre cum s-a contrat cu aceștia, pentru că ascultau muzică la volum maxim. Actorul a povestit că lucrurile se mai calmează doar cu ajutorul oamenilor legii și că, în afară de câțiva vecini gălăgioși, se înțelege bine cu ceilalți.
Dragoș Bucur a precizat că „societatea de oraș” este cea mai mare capcană a timpurilor noastre.
„Eu cred că oamenii nu sunt făcuți să stea la oraș, deși am fost născut și crescut la oraș. E ceva greșit în felul în care societatea s-a dezvoltat între asfalturi, blocuri, cu totul primit «la cheie»! Nu înseamnă ca am dreptate, dar am ajuns la concluzia că «societatea de oraș» este cea mai mare capcană a timpurilor noastre, cu așa-zisa comoditate, care, de fapt, te leagă în ultimul hal de serviciu, bani și transport, uitând de ce ar trebui să conteze mai mult: liniște sufletească, sănătate, familie, prieteni adevărați…”, a spus Dragoș Bucure pentru Libertatea.
Scandal cu vecinii
Nu este prima oară când Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au probleme cu vecinii. Anul trecut,, ei au povestit că există în localitate câteva tensiuni între ei și trei familii.
„Există două motive de tensiune în localitate între noi și aceste trei familii, sunt vreo trei. Unul are legătură cu viteza cu care se circulă.
Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori. I-am rugat să nu mai facă lucrul acesta. (…) Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini”, a spus prezentatorul.