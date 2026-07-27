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Marisa Paloma (29 ani) și partenerul său, Liviu Stanciu (47 ani), vor deveni părinți pentru a doua oară. Influencerița a dat vestea pe Instagram, după ce a făcut publice imagini în care apare cu burtica de gravidă.

Marisa Paloma este însărcinată

Marisa Paloma, câștigătoarea show-ului „Bravo, ai stil” din 2017, trăiește din nou emoția maternității. Influencerița și partenerul ei, Liviu Stanciu, așteaptă al doilea copil, veste care a bucurat mii de fani de pe rețelele sociale. Cuplul mai are o fetiță, Iris, în vârstă de aproape cinci ani.

Anunțul nu a fost unul oficial inițial, dar urmăritorii vigilenți ai Marisei Paloma au observat detalii subtile într-o filmare pentru o campanie de modă. În timpul ședinței foto, burtica vizibilă a influenceriței și gestul tandru de a-și atinge abdomenul au dat de înțeles că un nou capitol începe pentru familia ei.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar într-un schimb de mesaje pe Instagram, aceasta a confirmat indirect speculațiile printr-un răspuns simbolic cu emoticoane.

„A fost o vreme când doar visam la momente ca acesta. Acum am ajuns să le numesc muncă. Continuă să mergi înainte”, a scris Marisa Paloma pe rețelele sociale, împărtășind un mesaj motivațional cu urmăritorii ei.

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Influencerița își mai dorea un copil

Această nouă etapă vine după ce, într-un interviu acordat în trecut pentru Antena Stars, influencerița mărturisea că își dorește să mai aibă un copil, mai ales pentru ca fiica lor să aibă un frățior sau o surioară.

„Ne mai dorim un copil, însă nu acum. Într-o perioadă multă lume credea că sunt însărcinată, dar eram doar grăsuță. Ne mai dorim încă un copil mai mult pentru ea, considerăm că ar fi wow să mai avem încă un copil în familie”, declara Marisa Paloma în urmă cu ceva timp.

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Amintindu-și de prima sarcină, influencerița a povestit cu emoție cum i-a dat vestea partenerului său.

„A fost foarte simplu pentru că la fix șase zile mi-am făcut un test de sarcină și mi-au apărut două linii. Era mult prea devreme să faci test, dar eu i-am zis că au apărut două liniuțe transparente. I-am zis să nu ne bucurăm, dar cumva am știut că așa era să fie”, a spus ea, descriind momentul unic.

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Sursă foto: Instagram

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