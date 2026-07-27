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Fotomodelul Alice Peneacă (34 ani) trăiește cele mai frumoase momente din viața sa alături de partenerul ei, omul de afaceri Dragoș Caliminte. La doar două săptămâni după ce au făcut cununia civilă pe 7 iulie, cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost marcat de emoție, stil și o organizare impecabilă în aer liber, însă atenția tuturor a fost captivată de mireasă, care a impresionat prin alegerile vestimentare.

Alice Peneacă a avut două rochii de mireasă

Pentru ziua cea mare, Alice Peneacă a demonstrat încă o dată de ce este considerată un adevărat reper în lumea modei, schimbând două ținute cu totul speciale care i-au pus în valoare frumusețea și eleganța.

La cununia religioasă desfășurată în biserică, vedeta a pășit spre altar într-o rochie de mireasă tip prințesă, caracterizată printr-o fustă amplă și detalii strălucitoare extrem de rafinate. Look-ul a fost completat de o coafură lejeră, un voal spectaculos de lung și un buchet clasic de crini albi.

De cealaltă parte, Dragoș Caliminte a optat pentru un stil elegant și masculin, purtând un sacou alb, cămașă albă, pantaloni negri de costum și papion.

Când au ajuns la petrecerea în aer liber, Alice Peneacă a renunțat la rochia amplă în favoarea uneia scurte și moderne, concepută special pentru ringul de dans. Piesa de rezistență a celei de-a doua ținute a fost alegerea încălțămintei: o pereche de cizme din dantelă albă, care au oferit întregului look o notă îndrăzneață și glam.

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Petrecerea a avut loc în aer liber

După cununia religioasă, Alice Peneacă, Dragoș Caliminte și invitații s-au reunit într-o locație de poveste, amenajată în mijlocul naturii. Decorul a fost dominat de nuanțe de alb și detalii elegante, creând o atmosferă relaxată, dar sofisticată, în care familia și prietenii apropiați s-au bucurat alături de proaspeții căsătoriți.

Cuplul, care s-a cunoscut în urmă cu câțiva ani la un festival de muzică, are deja o fetiță născută în 2023. Deși își doreau de mai mult timp să își oficializeze relația și din punct de vedere religios, prioritățile s-au schimbat odată cu venirea pe lume a micuței lor.

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„Ne doream de mult să facem treaba aceasta, dar nu am avut timp, efectiv. De când cu copilul nu am avut timp mai de nimic, și acum, când a mai crescut puțin, ne-am făcut puțin timp să ne organizăm și cu nunta. Organizarea unei nunți nu este deloc ușoară”, a mărturisit Alice Peneacă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Alice Peneacă cu Dragoș Caliminte

Sursă foto: Instagram

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