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Andrei Leonte (37 ani) și iubita lui, Laura, s-au căsătorit religios weekendul acesta, la câteva luni de când au spus ”DA” și în fața ofițerului Stării Civile. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, cu momente aparte, reușind să își transforme ziua cea mare într-un spectacol unic.

Andrei Leonte și Laura Popa s-au căsătorit

Laura Popa a ales o rochie lungă, cu un design minimalist și elegant, accentuată de un voal discret, pe care l-a înlocuit ulterior pentru a dansa fără rețineri. Buchetul ei, un aranjament delicat de flori albe, a completat perfect ținuta.

Andrei Leonte, la rândul său, a optat pentru un look clasic: costum negru și cămașă albă. La intrarea în locație, invitații au fost întâmpinați de un panou cu fotografii din cei cinci ani de relație, un detaliu emoționant care a adus zâmbete pe chipurile tuturor.

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Surprizele serii: de la jocuri video la karaoke

Evenimentul a fost departe de o nuntă tradițională. Printre momentele surprinzătoare pregătite de miri s-au numărat o sesiune de Mortal Kombat pe X-box și vizionarea unui episod din serialul ”Friends” în timpul aperitivului, detalii care au adus o notă personală și relaxată sărbătorii.

Andrei Leonte nu s-a putut abține să nu urce pe scenă, unde a cântat alături de familie și prieteni până dimineața.

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Invitații au fost răsfățați cu un meniu variat și sofisticat. Aperitivele au inclus delicii precum quiche cu brânză feta și roșii cherry, bresaola cu hrean și rucola, blinis cu pate și stafide, gravlax de somon cu sfeclă și tequila, dar și cremă de brânză cu lime sau ruladă de porc cu rozmarin și parmezan. Felul principal a fost o adevărată atracție, cu un moment de live cooking unde s-au pregătit ceafă de porc, mici, frigărui de pui, cartofi zdrobiți și legume la grătar. Sarmalele și somonul cu miso, texturi de mazăre și sos de citrice au completat festinul, potrivit Cancan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Andrei Leonte și a Laurei Popa

Sursă foto: Instagram

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