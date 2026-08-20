Mama lui Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația dintre actor și fratele lui, Andrei. Abia acum s-a aflat adevărul 

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Emilia Bendeac, mama celebrului actor Mihai Bendeac, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiului său cel mic, Andrei. Ea a făcut dezvăluiri despre câteva episoade din copilăria mezinului său și a vorbit despre cum se înțelege tânărul cu fratele lui mai mare.

Emilia Bendeac, dezvăluiri despre relația dintre cei doi copii ai ei, Mihai și Andrei

Andrei Bendeac a împlinit 26 de ani, iar mama lui a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre copilăria mezinului familiei. Printre amintirile readuse în prim plan se află și relația specială pe care Andrei a avut-o încă de mic copil cu fratele lui mai mare, Mihai Bendeac.

Între cei doi este o diferență de 18 ani, însă cu toate acestea, au fost mereu apropiați. În copilărie, Andrei îl privea cu mare admirație pe fratele lui mare și încerca să îi copieze gesturile.

Emilia Bendeac a vorbit și despre surpriza enormă pe care a avut-o când a aflat că urmează să aducă pe lume încă un copil, la 39 de ani, când nu mai credea că este posibil.

„Îmi e greu să îmi aleg acum cuvintele, dar a fost cam așa: vârsta 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil”, a povestit aceasta.

Copilăria lui Andrei a fost marcată de pasiunea pentru sport, iar fotbalul a ocupat un loc special în inima lui.

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Astăzi, Andrei continuă să fie pasionat de fotbal și de sport în general.

„Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal. El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul”, a transmis mama lui Mihai Bendeac.

Mama actorului Mihai Bendeac a continuat mesajul cu o urare simplă și emoționantă.

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„Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult. LA MULȚI ANI!”, a scris aceasta.

Ce spune Bendeac despre fratele lui

Actorul a făcut în repetate rânduri declarații despre fratele lui. În plus, Bendeac are numai cuvinte de laudă pentru Andrei.

„Mi-aș da viața pentru fratele meu. Știu prin ce a trebuit să treacă și știu cât de greu a fost să fie fratele meu și asta a fost o chestie care de-a lungul timpului m-a durut, chiar și pe părinții mei, ei au avut foarte multe probleme din acest punct de vedere. E greu, a avut o perioadă destul de lungă, chiar și în adolescență a încercat să se rupă cât de mult a putut de această ștampilă: „Uite pe fratele lui”, care mi s-a părut mereu extrem de nedreaptă din extrem de multe puncte de vedere. El este, adică el îmi este mie mult superior”, spune Mihai Bendeac.

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