Ce lecție i-a dat Teo Trandafir Maiei, când a prins-o că ascultă manele: „De atunci ascult ce muzică vreau”

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Maia Trandafir și-a amintit un episod amuzant din copilărie și a povestit pe rețelele sociale cum a reacționat mama ei când a prins-o ascultând manele. În loc să o certe sau să îi interzică muzica, prezentatoarea TV a ales o altă metodă: i-a dat un adevărat test de gramatică, pe care tânăra l-a trecut cu brio.
Maia Trandafir, amintire cu Teo. Ce i-a făcut prezentatoarea
Vorbind pe rețelele sociale cu urmăritorii ei, Maia Trandafir a vorbit despre stilul de parenting pe care mama ei, Teo Trandafir, l-a aplicat cu ea. Totul a pornit după ce tânăra a mărturisit pe TikTok că se uită la „Insula Iubirii”.
„Sincer, nu știu ce crede mama, dar știu că putem să o întrebăm. Până atunci, în schimb, aș vrea să vă spun o povestioară cu o situație similară când eram copil. Eram în clasa a III-a, iar când a venit mama de la muncă m-a găsit ascultând manele în blană, ceva care nu se întâmpla la noi în casă foarte des.
Nu s-a supărat, nu s-a înfoiat, nu s-a întâmplat, în schimb a venit la mine cu o singură rugăminte: «Scrie după dictare pe o coală de hârtie. Scrie în felul următor… Dacă tu scrii bine, poți să asculți în blană ce îți dorești tu: Enervatu-m-am tare când fostu-mi-a înmânat procesul verbal»”.
A trecut testul
Maia Trandafir a povestit că a trecut cu succes proba dictării frazei, deși era doar clasa a III-a. De atunci, ea a primit undă verde de la mama ei. „De atunci ascult ce muzică vreau”.
Fanii au apreciat povestea spusă de tânără și au felicitat-o pe Teo pentru dovada de echilibru și de parenting pe care a aplicat-o cu fiica ei.