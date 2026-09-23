Ce lecție i-a dat Teo Trandafir Maiei, când a prins-o că ascultă manele: „De atunci ascult ce muzică vreau”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Maia Trandafir și-a amintit un episod amuzant din copilărie și a povestit pe rețelele sociale cum a reacționat mama ei când a prins-o ascultând manele. În loc să o certe sau să îi interzică muzica, prezentatoarea TV a ales o altă metodă: i-a dat un adevărat test de gramatică, pe care tânăra l-a trecut cu brio.

Maia Trandafir, amintire cu Teo. Ce i-a făcut prezentatoarea

Vorbind pe rețelele sociale cu urmăritorii ei, Maia Trandafir a vorbit despre stilul de parenting pe care mama ei, Teo Trandafir, l-a aplicat cu ea. Totul a pornit după ce tânăra a mărturisit pe TikTok că se uită la „Insula Iubirii”.

Ea și-a adus aminte că atunci când era clasa a III-a și a dat drumul la muzică la maximum, iar Teo Trandafir și-a găsit fiica ascultând manele, spre uimirea ei.

Citește și: Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. „Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!”

Maia nu obișnuia să facă astfel de lucruri, așa că Teo a rămas uimită, însă în loc să o certe sau să o pedepsească, prezentatoarea Tv a transformat momentul într-o lecție.

Teo i-a spus Maiei că îi dă libertatea de a asculta orice muzică dorește, dar doar dacă dovedește că stăpânește gramatica limbii române. Tânăra a povestit întregul episod cu mama ei.

„Sincer, nu știu ce crede mama, dar știu că putem să o întrebăm. Până atunci, în schimb, aș vrea să vă spun o povestioară cu o situație similară când eram copil. Eram în clasa a III-a, iar când a venit mama de la muncă m-a găsit ascultând manele în blană, ceva care nu se întâmpla la noi în casă foarte des.

Citește și: Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. „Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!” Cum s-a schimbat relația lor

Nu s-a supărat, nu s-a înfoiat, nu s-a întâmplat, în schimb a venit la mine cu o singură rugăminte: «Scrie după dictare pe o coală de hârtie. Scrie în felul următor… Dacă tu scrii bine, poți să asculți în blană ce îți dorești tu: Enervatu-m-am tare când fostu-mi-a înmânat procesul verbal»”.

A trecut testul

Maia Trandafir a povestit că a trecut cu succes proba dictării frazei, deși era doar clasa a III-a. De atunci, ea a primit undă verde de la mama ei. „De atunci ascult ce muzică vreau”.

Fanii au apreciat povestea spusă de tânără și au felicitat-o pe Teo pentru dovada de echilibru și de parenting pe care a aplicat-o cu fiica ei.

Urmărește-ne pe Google News