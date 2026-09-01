Ilinca Vandici, primele declarații despre a doua sarcină: „Suntem foarte fericiți”

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Ilinca Vandici a făcut primele declarații despre a doua sarcină. Prezentatoarea de la Kanal D și iubitul ei, Bogdan Boitor, așteaptă primul copil împreună. Vedeta TV mai are un fiu, Zian, în vârstă de 9 ani, din fosta căsnicie cu Andrei Neacșu.

Ilinca Vandici, primele declarații despre a doua sarcină

Ilinca Vandici a confirmat a doua sarcină în ediția din 1 septembrie a emisiunii „Follow Us!”, pe care o prezintă alături de Teo Trandafir, la Kanal D.

„Ai tu atâtea pofte. Poftă de măr, poftă de covrigel, acum cu dulceața de vișine m-a căpiat. Ce zâmbești așa cu ochii, cu tare?”, a spus Teo în glumă. „Că am să spun ceva. Sunt însărcinată! Nu-i glumă! Suntem foarte fericiți”, a replicat Ilinca toată un zâmbet.

„Ce-ți aduc?”, a întrebat Teo. „Ce vrei tu? Accept de toate, care va să zică, că trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult, dar de legume și fructe. Deci, pe lângă sărat, legume și fructe. (…) Stau bine, foarte bine stau. Ideea e că la Zian nu am avut simptome de genul ăsta. Aș dormi toată ziua, dacă s-ar putea, ar fi minunat. (…) Dar, în rest, toate bune și frumoase. Și am vrut să anunț vestea asta minunată aici, la emisiune. Nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine, că știți că nu-mi plac supozițiile, știți că nu-mi plac titlurile pompoase. (…) Următoarele luni o să ne bucurăm împreună”, a mai spus Ilinca.

„Mai e voie cafea?”, a mai întrebat Teo. „Mai am voie. Maxim două pe zi. Două pe zi mi-a zis doctorul că-i în regulă. Maxim. Îș foarte cumințică. Deci, Doamne-ajută să fim sănătoși”, a răspuns Ilinca. „Emisiune mai facem? Copilaș făcurăm (râde)”, a mai spus Teo râzând.

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Cine este tatăl celui de-al doilea copil al Ilincăi Vandici

Ilinca Vandici formează de mai mult timp un cuplu discret cu Bogdan Boitor, un bărbat care are tangențe cu lumea politică și alături de care va deveni mamă pentru a doua oară. Ilinca mai are un fiu, Zian, în vârstă de 9 ani, din fosta căsnicie cu Andrei Neacșu.

Prezentatoarea de la Kanal D a confirmat subtil relația cu Bogdan în aprilie 2026, printr-o mențiune specială într-un videoclip publicat pe TikTok. În videoclipul în care își prezenta colecția de pantofi sport, Ilinca a spus: „Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”.

A fost prima oară când vedeta și-a menționat partenerul în spațiul public, deși a fost surprinsă de către paparazzi în compania lui în toamna anului 2025. Prezentatoarea de la Kanal D a fost fotografiată alături de Bogdan Boitor în octombrie 2025, la aeroport, de unde au plecat, împreună cu fiul ei și o bonă, într-o vacanță de câteva zile. Prima imagine cu Ilinca și Bogdan a apărut cu mult înainte însă, în toamna anului 2024, când 24news.ro scria despre despre vedetă și politician că formează un cuplu.

Bogdan Boitor este fiul lui Vasile Boitor, fost primar cu șase mandate în Asuaju de Sus, județul Maramureș, și actual consilier județean. La rândul lui, Bogdan a candidat în trecut pe listele partidului PSD la Camera Deputaților, dar nu a obținut suficiente voturi pentru a ocupa un loc în Parlament.

Foto: Facebook; Instagram

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