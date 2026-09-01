Andi Moisescu, imagini rare cu fiul său, David. Cum au fost surprinși cei doi

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Andi Moisescu (53 ani) și-a surprins fanii pe Instagram, publicând imagini rare alături de fiul său cel mare, David, în vârstă de 19 ani. Asemănarea dintre cei doi a atras imediat atenția urmăritorilor.
Andi Moisescu, una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziunea românească, și-a surprins recent fanii cu o postare rară pe Instagram. Juratul de la Românii au talent a publicat imagini alături de fiul său cel mare, David, în vârstă de 19 ani, iar asemănarea izbitoare dintre cei doi nu a trecut neobservată.
Imaginile cu David Moisescu sunt rare, acesta fiind ținut la distanță de luminile reflectoarelor de către tatăl său, care a ales întotdeauna discreția atunci când a venit vorba de familie și viața personală.
Prezentatorul tv, detalii despre cei doi fii ai lui
Andi Moisescu și Olivia Steer, fosta sa soție, s-au căsătorit în 2004 și au împreună doi băieți: Luca, în vârstă de 17 ani, și David, de 19 ani. Deși cuplul s-a despărțit de ceva timp, cei doi părinți își susțin fiii în alegerile lor profesionale.
Într-un interviu acordat pentru Unica în 2025, prezentatorul tv a vorbit deschis despre planurile de viitor ale fiilor săi.
„Cel cu vârsta mai fragedă nu a identificat exact o direcție către care se va îndrepta. Sunt cu ochii pe ei din punctul acesta de vedere. Aș vrea să văd ce simt ei, ce e în interiorul lor, ce își doresc ei. E prea puțin important ce cred eu”, a declarat Andi Moisescu despre Luca.
David, pe de altă parte, pare că își dorește să calce pe urmele tatălui său. Pasionat de sporturile urbane, unde a obținut deja performanțe remarcabile, tânărul a început să exploreze și lumea producției media.
„Deja a fost gazdă la niște concursuri, unde a vorbit, a întreținut publicul. Este extrem de fascinat de ce fac eu acum, de producție și de conținut. Și-a exprimat dorința de a veni să lucreze împreună cu mine, în compania mea de producție, și eu sunt foarte de acord să vină să învețe rând pe rând toate meseriile. Doar așa poți să-l înțelegi foarte bine pe fiecare coleg al tău în parte și, cu ocazia asta, să ai o privire mai bună de ansamblu”, a explicat Andi Moisescu.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Andi Moisescu și fiul lui, David