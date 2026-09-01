Andi Moisescu, imagini rare cu fiul său, David. Cum au fost surprinși cei doi

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Andi Moisescu (53 ani) și-a surprins fanii pe Instagram, publicând imagini rare alături de fiul său cel mare, David, în vârstă de 19 ani. Asemănarea dintre cei doi a atras imediat atenția urmăritorilor.

Andi Moisescu, imagini rare cu fiul său cel mare

Andi Moisescu, una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziunea românească, și-a surprins recent fanii cu o postare rară pe Instagram. Juratul de la Românii au talent a publicat imagini alături de fiul său cel mare, David, în vârstă de 19 ani, iar asemănarea izbitoare dintre cei doi nu a trecut neobservată.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, iar acestea au fost pline de admirație: „Ce băiat frumos!”, „Este ilegal să ai un tată care arată așa de bine”, „Acel moment memorabil din viață”.

Postarea a generat valuri de reacții pozitive, atrăgând atenția asupra legăturii speciale dintre tată și fiu.

Imaginile cu David Moisescu sunt rare, acesta fiind ținut la distanță de luminile reflectoarelor de către tatăl său, care a ales întotdeauna discreția atunci când a venit vorba de familie și viața personală.

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Prezentatorul tv, detalii despre cei doi fii ai lui

Andi Moisescu și Olivia Steer, fosta sa soție, s-au căsătorit în 2004 și au împreună doi băieți: Luca, în vârstă de 17 ani, și David, de 19 ani. Deși cuplul s-a despărțit de ceva timp, cei doi părinți își susțin fiii în alegerile lor profesionale.

Într-un interviu acordat pentru Unica în 2025, prezentatorul tv a vorbit deschis despre planurile de viitor ale fiilor săi.

„Cel cu vârsta mai fragedă nu a identificat exact o direcție către care se va îndrepta. Sunt cu ochii pe ei din punctul acesta de vedere. Aș vrea să văd ce simt ei, ce e în interiorul lor, ce își doresc ei. E prea puțin important ce cred eu”, a declarat Andi Moisescu despre Luca.

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David, pe de altă parte, pare că își dorește să calce pe urmele tatălui său. Pasionat de sporturile urbane, unde a obținut deja performanțe remarcabile, tânărul a început să exploreze și lumea producției media.

„Deja a fost gazdă la niște concursuri, unde a vorbit, a întreținut publicul. Este extrem de fascinat de ce fac eu acum, de producție și de conținut. Și-a exprimat dorința de a veni să lucreze împreună cu mine, în compania mea de producție, și eu sunt foarte de acord să vină să învețe rând pe rând toate meseriile. Doar așa poți să-l înțelegi foarte bine pe fiecare coleg al tău în parte și, cu ocazia asta, să ai o privire mai bună de ansamblu”, a explicat Andi Moisescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Andi Moisescu și fiul lui, David

Sursă foto: Instagram

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