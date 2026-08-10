Mircea Badea critică dur apariția lui Andi Moisescu la Untold: „Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut”

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Mircea Badea îl critică pe Andi Moisescu pentru ținuta purtată la Untold 2026, eveniment organizat în Cluj. Prezentatorul TV l-a luat în vizor pe prezentatorul de la Pro TV, la doar câteva zile după ce i-a atacat dur pe Speak, Florin Ristei, dar și pe Dani Oțil și Răzvan Simion.
Mircea Badea critică apariția lui Andi Moisescu la Untold
Mircea Badea și-a îndreptat recent atenția către Andi Moisescu, criticând în stilul său caracteristic ținuta aleasă de acesta la festivalul Untold 2026, desfășurat la Cluj. Prezentatorul TV a distribuit pe rețelele de socializare imagini cu Moisescu, care a fost prezent la eveniment în calitate de DJ, și a făcut comentarii ironice la adresa vestimentației acestuia.
Florin Ristei, în colimatorul jurnalistului de la Antena3 CNN
Aceasta nu este prima dată când Mircea Badea își exprimă păreri tranșante despre figuri publice. În urmă cu câteva zile, el l-a criticat dur pe Florin Ristei pentru afirmațiile acestuia legate de utilizarea literelor «â» și «î» în limba română.
În cadrul emisiunii sale, Badea a reacționat vehement la un videoclip viral care circula pe Instagram, declarând că „Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel”.
Criticile lui Mircea Badea nu s-au oprit aici. El l-a descris pe Florin Ristei drept un „tefelist”, explicând: „Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”.
Reacțiile prezentatorului TV au stârnit controverse în mediul online, unde utilizatorii s-au împărțit între susținători și critici, generând un val de comentarii contradictorii.