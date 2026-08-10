Alexandra Stan a născut o fetiță. Artista a devenit mamă pentru prima dată

Alexandra Stan trăiește un moment de neuitat: la 37 de ani, celebra artistă a devenit pentru prima oară mamă! Micuța Eva s-a născut luni, 10 august, prin cezariană, potrivit emisiunii Summer Star de la Antena Stars.
„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar 2 zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a afirmat Alexandra Stan atunci.
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