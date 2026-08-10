Alexandra Stan a născut o fetiță. Artista a devenit mamă pentru prima dată

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Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată luni, 10 august 2026, la vârsta de 37 de ani. Artista a adus pe lume o fetiță căreia a ales să îi pună numele Eva.

Alexandra Stan, mamă pentru prima dată

Alexandra Stan trăiește un moment de neuitat: la 37 de ani, celebra artistă a devenit pentru prima oară mamă! Micuța Eva s-a născut luni, 10 august, prin cezariană, potrivit emisiunii Summer Star de la Antena Stars.

Artista a descris emoția copleșitoare de a-și ține pentru prima dată fiica în brațe, o experiență care i-a schimbat complet viața.

Cu doar câteva zile înainte de naștere, Alexandra Stan a împărtășit cu fanii săi momentele de așteptare pline de nerăbdare.

„Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, a declarat ea cu entuziasm pe rețelele sociale.

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A lansat o piesă cu 2 zile înainte de a naște

În ciuda emoțiilor specifice acestei etape, cântăreața nu și-a neglijat cariera artistică. Alexandra Stan a lansat chiar în ultimele zile de sarcină piesa „Set Me Free”, în colaborare cu Dony.

Vedeta a transformat această lansare într-o glumă simpatică, spunând că melodia este, de fapt, cadoul micuței Eva pentru toți fanii mamei sale.

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„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar 2 zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a afirmat Alexandra Stan atunci.

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Sursă foto: Instagram

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