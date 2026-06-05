Anca Verma a devenit mamă pentru a treia oară. Cea mai bogată româncă din lume a adus pe lume un băiețel

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anca Verma, cea mai bogată româncă din India, a devenit mamă pentru a treia oară miercuri, 3 iunie, aducând pe lume un băiețel, Anaditeshwar, chiar de ziua aniversării căsătoriei sale cu influentul om de afaceri Dr. Abhishek Verma. Cuplul a sărbătorit această dublă bucurie într-un mod special, iar vestea a fost împărtășită cu admiratorii lor printr-o postare pe rețelele sociale.

Anca Verma a devenit mamă pentru a treia oară

Anca Verma, în vârstă de 39 de ani, și-a întâmpinat al treilea copil, Anaditeshwar, pe 3 iunie 2026. Nașterea a coincis cu aniversarea căsătoriei sale cu omul de afaceri indian Dr. Abhishek Verma.

„Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”, a transmis familia.

Anca Verma, de profesie inginer, locuiește împreună cu soțul ei într-o vilă luxoasă din New Delhi, o reședință care reflectă influența și statutul lor social de top. La întoarcerea acasă, pe 4 iunie, la ora 18.00, proaspăta mamă și noul membru al familiei au fost primiți cu fast, într-un cadru demn de o regină.

Fratele mai mare al lui Anaditeshwar, Aditeshwar, în vârstă de doi ani, și-a întâmpinat frățiorul cu multă bucurie. Familia mai are o fiică, Nicolle, care va împlini 19 ani pe 1 iulie.

Citește și: Loredana, în costumul emblematic al Nadiei Comăneci, la Onești: „Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia”

Citește și: Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron. Cum arată inelul cu piatră albastră

Viața de poveste a româncei

Anca Verma, originară din România, este cunoscută atât pentru frumusețea, cât și pentru notorietatea sa în cercurile sociale, politice și de afaceri din India. Aparițiile sale publice sunt comparate adesea cu cele din filmele Bollywood, iar stilul de viață luxos pe care îl trăiește atrage constant atenția presei internaționale.

„Viața în India este de lux. Aici avem aproape 103 de persoane care lucrează la noi în casă pentru a avea grijă de nevoile noastre de zi cu zi. Oamenii din India iubesc și adoră familia mea”, declara Anca Verma într-un interviu acordat în 2017.

Citește și: Elena Merișoreanu i-a luat apărarea lui Cristian Pomohaci: „Vine lumea buluc la el” Ce se întâmpla la slujbele nocturne ale fostului preot

Citește și: Scandal acasă la Ștefan Mandachi. Fosta parteneră a milionarului a sunat la Poliție, după ce acesta a refuzat să îi dea copilul

Deși a primit de-a lungul timpului mai multe invitații de a se alătura politicii indiene, Anca Verma a refuzat aceste propuneri, dorind să își păstreze cetățenia română.

„În multe ocazii am primit oferte de a intra în politica din India, dar am refuzat, deoarece nu vreau să renunț la cetățenia română”, explica ea atunci.

Cum a ajuns Anca Verma cea mai bogată româncă din lume

În 2006, Anca Verma s-a căsătorit cu Abhishek Verma, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din India. Familia locuiește într-un palat de lux, în care piesele de mobilier sunt acoperite în aur, călătorește cu Orient Express-ul și dispune de paza unei echipe de bodyguarzi atunci când participă la evenimente.

Soțul acesteia provine dintr-o familie importantă din India, iar afacerea sa, o companie care se ocupă cu vânzare de armament, i-a adus succesul.

Tatăl lui Abhishek Verma a fost mai întâi ziarist, înainte de a intra în lumea politicii din India, la invitația Indirei Ghandi. La rândul ei, soacra Ancăi Verma a fost parlamentar timp de 14 ani.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News