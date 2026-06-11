Caz cutremurător în Botoșani. O femeie și-ar fi îngropat mai mulți copii nou-născuți în curtea casei. Ies la iveală detalii șocante din anchetă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Caz șocant în Botoșani, unde o femeie și-ar fi îngropat mai mulți copii nou-născuți în curtea casei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani fac astăzi, 11 iunie 2026, percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, care și-ar fi îngropat în luna mai copilul nou-născut în propria curte, conform procurorului Valeriu Chihaia.

Ancheta după ce o femeie și-ar fi îngropat mai mulți copii nou-născuți în curte

Conform procurorului care investighează cazul, ancheta ar fi fost declanșată după ce autoritățile au primit informații că femeia ar mai fi avut nașteri și ar mai îngropat și alți copii în propria curte.

În anchetă sunt implicați și specialiști de la Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Citește și: Caz șocant în Constanța. Un șofer de TIR a fost bătut de un polițist, după ce i s-a făcut rău la volan și a pierdut controlul mașinii

Conform procurorului, s-a folosit un scanner special pentru anchetă.

„A fost nevoie de un scanner special pe care îl au doar la IGPR (pentru căutări – n.r.)”, a afirmat Chihaia.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 32 de ani, care mai are patru copii acasă și care, în luna mai a acestui an, a născut un copil și l-a îngropat în grădină.

Autoritățile locale au sesizat la acest moment Poliția, care a început o anchetă privind comiterea infracțiunii de întreruperea cursului sarcinii.

Ce spune femeia

Conform procurorilor, în curtea femeii s-a găsit în luna mai o fetiță îngropată. Mama a fost dusă la expertiză psihiatrică, însă a reieșit faptul că are discernământ și poate răspunde penal pentru faptele ei. Totodată, femeia a spus atunci că s-a panicat și că bebelușul s-a născut mort.

Citește și: Caz șocant în România. Un bărbat a încercat să răpească un copil dintr-o școală. Învățătoarea a sunat de urgență la Poliție

„Nu plângea și nu spunea nimic. Nu am sunat nici la Salvare, nu am sunat la nimic. Am îngropat-o în grădină. După aceea mi-am dat seama că am făcut o prostie”, a spus ea, conform stirileprotv.ro.

Aceasta a susținut că nu a mers la controale pe perioada sarcinii și că i-a spus soțului despre naștere abia după o săptămână. Nici acesta nu a anunțat autoritățile și cea care a realizat și a contactat autoritățile a fost asistenta din localitate, care și-a dat seama că bebelușul lipsește, în urma controalelor la domiciliu.

„Prima dată, de fapt, mama ne-a declarat că a mers la un cabinet medical privat din Botoșani unde i-a făcut interupere de sarcină. Ne-a șocat și pe noi gestul ei. Nouă ne-a zis că l-a scăpat în toaletă, după aia că l-ar fi născut în casă, după aia că a avut sângerări, după ăia că nu a avut dureri”, sustine un asistent social, conform sursei citate.

Urmărește-ne pe Google News