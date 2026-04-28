Chris Brown, tată pentru a patra oară. Modelul Jada Wallace a adus pe lume un băiat

Chris Brown, în vârstă de 36 de ani, și modelul Jada Wallace au devenit părinți pe 26 aprilie. Acesta este al patrulea copil al cântărețului, care a ales să păstreze privat numele noului membru al familiei.

Chris Brown, câștigător al unui premiu Grammy și una dintre cele mai mari figuri din muzica R&B, a devenit tată pentru a patra oară. Artistul în vârstă de 36 de ani și partenera sa, modelul Jada Wallace, au anunțat cu entuziasm nașterea primului lor copil, printr-o postare pe Instagram.

„Iubire pură 💛”, a scris Wallace, alături de o fotografie alb-negru din timpul sarcinii și o imagine emoționantă cu nou-născutul hrănit cu biberonul.

Deși cuplul nu a dezvăluit încă numele copilului, Chris Brown și-a exprimat bucuria în secțiunea de comentarii: „❤️ Taurus ♉️ GANG❤️”. Artistul, și el născut sub semnul Taurului pe 5 mai, pare să fie extrem de încântat că este din nou tată.

Potrivit USA Today, Brown și Wallace formează un cuplu din decembrie 2024, fiind văzuți împreună la Săptămâna Modei de la Paris, în ianuarie, la prezentarea colecției pentru bărbați a brandului Amiri. Deși relația lor este relativ recentă, venirea pe lume a copilului marchează un nou capitol în viața lor.

Chris Brown, care a avut relații anterioare cu vedete precum Rihanna, Jasmine Sanders, Draya Michele și Karrueche Tran, are deja trei copii. Fiica sa cea mare, Royalty, s-a născut în mai 2014, din relația cu fosta sa parteneră, modelul Nia Guzman. În onoarea ei, Brown și-a intitulat cel de-al șaptelea album „Royalty”.

În noiembrie 2019, cântărețul a devenit tată pentru a doua oară, când s-a născut fiul său, Aeko, alături de Ammika Harris. În februarie 2026, Aeko, acum în vârstă de 6 ani, l-a însoțit pe Brown la Premiile Grammy. Cea mai mică fiică a sa înainte de nașterea recentă, Lovely, s-a născut în ianuarie 2022, din relația cu esteticianul Diamond Brown.

Artistul se pregătește de turneu

Această veste importantă vine într-un moment ocupat pentru artist. În vara acestui an, Chris Brown va pleca într-un turneu alături de Usher, un alt gigant al muzicii R&B.

Potrivit presei din SUA, turneul „Raymond and Brown” va începe pe 26 iunie în Denver și va continua până pe 12 decembrie, biletele fiind deja puse în vânzare.

În ciuda succesului său profesional, viața personală a lui Chris Brown a fost deseori marcată de controverse. Artistul a fost implicat în mai multe scandaluri, inclusiv acuzații de violență domestică. În 2009, a pledat vinovat pentru agresarea cântăreței Rihanna, un episod care a afectat considerabil cariera sa.

De asemenea, în 2017, fosta sa iubită Karrueche Tran a obținut un ordin de restricție împotriva lui, în urma unor acuzații de violență fizică și mesaje amenințătoare. În mai 2025, Brown a fost arestat în Marea Britanie sub acuzația de vătămare corporală gravă cu intenție, după un incident într-un club de noapte din Londra implicând producătorul muzical Amadou ”Abe” Diaw.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

