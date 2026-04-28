Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica de trei ori. Ce spune la doi ani după moartea tinerei: „Ne împiedică să aflăm adevărul despre cum și-a pierdut viața”

Familia Cuciuc nu are liniște de când Andreea a murit, în urmă cu doi ani. Interpretul din Republica Moldova a încercat de trei ori să obțină acordul pentru a își dezgropa fiica, cu scopul de a afla adevărul despre decesul acesteia. Totuși, fiecare dintre cele trei cereri a fost respinsă, iar acum artistul își strigă durerea fără margini.
Igor Cuciuc, încercări de a deshuma trupul neînsuflețit al fiicei sale
Andreea Cuciuc a murit în 2024, iar de atunci, părinții ei trec printr-o dramă de neimaginat. Artistul încearcă din răsputeri să obțină acordul pentru a dezgropa trupul fetei. El vrea să afle adevărul despre decesul copilului său, însă toate cererile pentru deshumare i-au fost respinse.
„Menționăm că solicitarea de a o exhuma pe fiica noastră, Andreea, a fost refuzată de trei ori, fapt care ne provoacă o durere profundă și ne împiedică să aflăm adevărul despre circumstanțele în care și-a pierdut viața copilul nostru”, a declarat Igor Cuciuc, pe TikTok.
„Eu am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A fost stop cardiac și numai pulsul batea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a ieșit cu două fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a așezat jos.
Le-a spus fetelor: ‘nu mai am putere, nu mai văd nimic’. Apoi a căzut în genunchi, după care a căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute. Pe mine m-au anunțat și am plecat de la spectacol.
Eu veneam de la spectacol, soția venea de acasă. Chiar când parcam în fața localului, m-a anunțat: ‘Igor, a murit fata noastră’. Altă fată nu mai am. Ea a fost floarea mea. Acum suntem la spitalul central din Chișinău și mi-a spus doctorul după autopsie că a fost stop cardiac”, a povestit Igor acum doi ani.