Drama din viața lui Igor Cuciuc. Ce mesaj neașteptat a postat acesta, la un an de la moartea fiicei sale de 17 ani: „Pedeapsa va fi curând”

Igor Cuciuc este marcat profund de moartea fiicei sale. Deși a trecut mai bine de un an de când Andreea Cuciuc a murit, părinții fetei parcă suferă din ce în ce mai mult de absența copilului lor. Acum, tatăl adolescentei de 17 ani a postat un mesaj neașteptat în mediul online.
„Toată ziua vorbim de tine, Andreea, și sperăm că ne auzi din cer. Atât de scumpă ai fost, mândria noastră, fată bună, cu un suflet curat și cu chipul luminat, o floare care abia înflorea pe nume Andreea. Dar Dumnezeu vede tot și pedeapsa este a lui, și va fi curând…”, a scris Igor Cuciuc pe internet.
Părinții fetei cred că a murit otrăvită de nepotul lui Botgros
Diana și Igor Cuciuc spun că Andreea, fiica lor care a murit la 17 ani, ar fi fost otrăvită cu droguri de către Cristi Botgros, nepotul dirijorului orchestrei Lăutarii. Acesta a negat acuzațiile.
Cei doi soți spun că la petrecerea de Balul Bobocilor a participat și Cristi Botgros, iubitul celei mai bune prietene a Andreei. Fata s-ar fi simțit brusc rău după ce a consumat bere.
,,Eu am fost telefonată de Andreea, adică în starea care era, a putut să mă telefoneze și să-mi zică așa, cel mai important a rămas pentru mine că ea mi-a dat chiar semne de întrebare: mamă, mă simt foarte rău, nu pot respira, nu am aer, nu știu ce am băut. Vino, te rog, și mă salvează”, a adăugat Diana Cuciuc.
