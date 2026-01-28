Lucky Widja a murit la 49 de ani. Solistul trupei „Element” lupta de mai mulți ani cu o boală cruntă

Cântărețul indonezian Lucky Widja, solistul trupei Element, a murit pe 25 ianuarie 2026, la vârsta de 49 de ani. Artistul lupta de mai mulți ani cu tuberculoza renală, boală despre care a vorbit deschis cu fanii săi.

Lucky Widja, solistul trupei indoneziene Element, cunoscut pentru vocea sa emblematică din anii ’90, a murit pe 25 ianuarie 2026, la vârsta de 49 de ani, la Spitalul Halim din Jakarta, după o luptă curajoasă cu tuberculoza renală, o afecțiune rară și gravă.

Afectat de boala cu care a fost diagnosticat în 2022, Lucky Widja a vorbit deschis despre starea lui de sănătate, atrăgând atenția asupra unei afecțiuni deseori trecute cu vederea.

„Am tuberculoză renală. Tuberculoza mi-a atacat rinichii, ureterele, vezica urinară, tot. Întregul tract urinar a fost afectat”, a mărturisit el într-o discuție emoționantă pe canalul de YouTube al colegului său de trupă, Ferdy Tahier.

Potrivit Express.co.uk, diagnosticul a venit după ce artistul s-a simțit din ce în ce mai slăbit în timpul Ramadanului din 2023. Starea sa s-a agravat rapid, iar testele medicale au arătat o insuficiență renală în stadiul cinci, cu doar 18% din funcția renală rămasă. Până în ultimele săptămâni de viață, artistul a suferit pierderi masive în greutate, de la 84 kg la 64 kg, și a fost nevoit să suporte transfuzii de sânge frecvente.

Ce este tuberculoza renală

Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare la aflarea veștii trecerii sale în neființă. Ferdy Tahier, colegul său de trupă și prieten apropiat, a publicat un mesaj emoționant pe Instagram.

„Ești liniștit acum. Nu mai ești bolnav. Nu mai ai nevoie de transfuzii sau de oxigen. Ești fericit acum. Poți fi din nou tânăr. Odihnește-te în pace, Ki”, a scris el.

Tuberculoza renală, boala care i-a răpit viața lui Lucky Widja, este o afecțiune rară ce poate fi greu de diagnosticat, deoarece simptomele sale imită adesea infecțiile urinare obișnuite.

Potrivit experților medicali, simptomele includ sânge în urină, dureri în partea inferioară a spatelui și urinare frecventă sau dureroasă. În lipsa unui tratament corespunzător bazat pe antibiotice administrate pe termen lung, această afecțiune poate duce la insuficiență renală definitivă.

Sursă foto: Instagram

