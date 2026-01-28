Percheziții acasă la doctorul Cristian Andrei. De ce au tras polițiștii cu pistolul

Poliția Română a făcut percheziții la domiciliul doctorului Cristian Andrei, acuzat de viol și practică ilegală a psihoterapiei. Intrarea s-a făcut fără forță, însă o situație neprevăzută a impus măsuri speciale. Trupele speciale au folosit pistoale cu bile.

Percheziții acasă la doctorul Cristian Andrei

Echipa Serviciului pentru Acțiuni Speciale a Poliției Române a intervenit în curtea doctorului Cristian Andrei din județul Dâmbovița pentru percheziții miercuri, 28 ianuarie, informează Libertatea. Trupele speciale au folosit pistoale cu bile pentru a îndepărta câini agresivi.

Pe parcursul traversării curții, care avea o distanță de aproximativ 200-250 de metri, polițiștii au fost întâmpinați de doi câini agresivi. Într-un gest de autoprotecție, unul dintre ofițeri a fost nevoit să folosească un pistol cu bile de cauciuc pentru a alunga animalele. Conform surselor Libertatea, nici câinii nu au fost răniți, nici bunurile din curte nu au suferit daune.

Acțiunea autorităților a avut loc în contextul unei anchete care îl are în centrul atenției pe cunoscutul medic Cristian Andrei, acuzat de mai multe infracțiuni grave. Conform unui comunicat emis de Poliția Capitalei, acesta ar fi desfășurat activități specifice unui psiholog între 1 iulie 2004 și 10 noiembrie 2025, fără a avea o diplomă acreditată de psihologie sau atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Mai mult, între anii 2019 și 2024, Cristian Andrei ar fi indus în eroare trei femei, pretinzând că este psiholog calificat. Acesta le-ar fi convins să plătească pentru ședințe de psihoterapie, deși nu deținea autorizația legală necesară pentru a desfășura astfel de activități.

Doctorul Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală și viol

Cazul devine însă și mai grav prin acuzațiile de agresiune sexuală și viol. Potrivit anchetei, în perioada octombrie 2019 – martie 2020, în timpul unor ședințe de terapie organizate la sediul unui institut din București, medicul ar fi profitat de vulnerabilitatea emoțională a unei paciente, exercitând asupra acesteia acte de agresiune sexuală. În aceeași perioadă, ar fi comis și infracțiunea de viol, profitând de imposibilitatea femeii de a-și exprima consimțământul.

Doctorul Cristian Andrei, cunoscut pentru activitatea sa ca medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă încă din 1993, și-a construit o carieră publică prezentându-se drept psiholog și psihoterapeut timp de peste 20 de ani. Totuși, ancheta a scos la iveală că acesta nu figurează în Registrul Unic al Psihologilor din România ca deținând drept de liberă practică, fapt confirmat și de o investigație PressOne.

În urma descinderii, doctorul Cristian Andrei a fost reținut de polițiști și urmează să fie audiat. Conform declarațiilor autorităților, acesta va fi cel mai probabil reținut pentru 24 de ore. Reamintim că, în toamna anului 2025, mai multe femei au ieșit în față acuzându-l pe medic de agresiuni și hărțuire sexuală în timpul ședințelor de terapie, o situație care s-ar fi întins pe parcursul a două decenii.

