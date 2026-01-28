Teo Costache de la Insula Iubirii, arestat în Cuba. De ce a fost ridicat de polițiști, în timp ce era în vacanță

Teo Costache, una dintre cele mai cunoscute ispite masculine de la Insula Iubirii, a fost ridicat de polițiști în timp ce se afla în vacanță în Cuba. Bărbatul a povestit întreaga experiență pe rețelele sociale, unde le-a recomandat urmăritorilor săi să nu viziteze această țară.

Teo Costache de la Insula Iubirii, arestat în Cuba

Teo Costache, cunoscut publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, a avut parte de o experiență nefericită în Cuba, o țară pe care acum o descrie ca fiind o destinație de vacanță de evitat. Ce ar fi trebuit să fie o escapadă exotică s-a transformat într-un coșmar, culminând cu o noapte petrecută la secția de poliție.

Totul a început când Teo, însoțit de familia sa, a ajuns în Cuba cu gândul de a se relaxa. Din păcate, de la bun început, atmosfera s-a dovedit ostilă.

„Dacă vreți să plecați în vacanță, „Cuba” e prima pe care nu o recomand, una dintre mai proaste experiențe de care am avut parte. Oamenii sunt zeloși, comuniști, înapoiați. Se uită la tine cât mănânci, să nu cumva să-ți adaugi în farfurie. Fiecare caută să te păcălească. Nu mai zic că la restaurantele à la carte, când vrei să faci rezervare, îți spun că nu sunt locuri, dar dacă intri în restaurant sunt doar două mese ocupate, iar mâncarea este cea mai prost calitativă”, a declarat Teo pe Instagram.

De ce a fost ridicat de polițiști

Problemele au continuat cu serviciile de la hotel, care l-au dezamăgit profund. Mai mult, încercările lui de a filma cadre cu drona au dus la o confruntare serioasă cu autoritățile. Teo nu știa că utilizarea dronelor este strict interzisă în Cuba, iar acest lucru nu i-a fost comunicat nici măcar de către hotelul unde era cazat.

„Eu, din cauza celor de la hotel, am ajuns să stau o noapte la poliție, pentru că am ridicat drona timp de 2 minute, iar asta era interzis, lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”, a explicat fosta ispită de la Insula Iubirii.

Incidentul cu drona, deși aparent minor, a atras atenția autorităților, iar Teo a fost reținut pentru o întreagă noapte. Experiența l-a făcut să reflecteze la standardele turistice și la ospitalitatea cubaneză.

