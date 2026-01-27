Cum arată Dorian Popa după operația la nas. Vloggerul și-a dat jos bandajele: „Exact ce îmi doream!”

Dorian Popa a împărtășit imagini cu primele rezultate după operația la nas, la aproximativ două săptămâni de la intervenția estetică.

Cum arată Dorian Popa după operația la nas

Dorian Popa a renunțat la bandajele postoperatorii și a împărtășit cu entuziasm rezultatele intervenției sale estetice la nas. La doar 12 zile de la operația de remodelare a nasului, intervenție care ar fi durat 7 ore, artistul și-a prezentat noul look pe Instagram.

„Atenție! Doar 12 zile de la operația de 7 ore. Rezultatul final vine după circa 6 luni. Nasul este încă umflat de la stresul operator. Un nas cum nici nu am visat. O respirație impecabilă”, a scris actorul din „Pariu cu viața” pe Instagram.

Citește și: Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

„Exact ce îmi doream!”

Operația la nas a reprezentat un pas important pentru Dorian Popa. Vloggerul a recunoscut că a izbucnit în lacrimi din cauza bucuriei de a vedea rezultatul preliminar al intervenției. „Rezultatul este mult mai mic decât înainte, exact ce îmi doream!”, a mărturisit artistul. Transformarea sa este însă doar la început, deoarece forma finală a nasului va fi vizibilă abia după șase luni, conform declarațiilor sale.

Pe lângă schimbările estetice, Dorian se confruntă cu o surpriză inedită: o poftă de mâncare crescută. „Băi, eu nu știu ce mi-a pus doctorul în nas, dar am o poftă de mâncare… De când am ieșit din operație mănânc de câte 4, 5, 6 ori pe zi”, a povestit vloggerul.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News