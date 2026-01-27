Sly Dunbar, una dintre marile legende reggae, a murit la 73 de ani

Legenda muzicii reggae Sly Dunbar, care a cântat alături de artiști precum Bob Marley și The Rolling Stones, a murit la vârsta de 73 de ani.

O legendă a reggae‑ului care a marcat generații

Considerat unul dintre cei mai respectați toboșari ai genului, el a cântat pe piese precum Punky Reggae Party a lui Bob Marley și clasicul Double Barrel al lui Dave și Ansell Collins.

Totuși, era cunoscut mai ales ca jumătatea celebrului duo de producători Sly & Robbie, care a realizat hituri revoluționare pentru artiști precum Peter Tosh și Black Uhuru, dar și pentru nume din afara reggae-ului, precum Bob Dylan, Grace Jones sau Ian Dury.

Moartea lui Dunbar a fost anunțată pentru prima dată de soția sa, Thelma, care a declarat pentru ziarul jamaican The Gleaner că l-a găsit fără reacție luni dimineață. Agentul și publicistul muzicianului au confirmat vestea pentru BBC.

Născut Lowell Fillmore Dunbar în Kingston, Jamaica, el a început să cânte pe cutii de conserve, după ce i-a văzut la televizor pe Lloyd Knibbs și trupa Skatalites.

„L-am văzut pe [Knibbs] cântând și m-am gândit: «Vreau să fiu toboșar», pentru că el era cel mai harnic din trupă”, spunea Dunbar într-un interviu din 1997.

„Este idolul meu! Într-un fel sunt autodidact, dar am primit mult ajutor de la alți toboșari, urmărindu-i cum cântă” – mai preciza acesta.

În adolescență, Dunbar l-a întâlnit pe basistul Robbie Shakespeare, iar împreună au format secția ritmică a trupei Revolutionaries, devenind muzicieni de studio la celebrul studio Channel One.

Sunetul lor era diferit de muzica bogată în melodie a lui Bob Marley, punând accent pe ritm – inclusiv celebrul stil „rockers”, care a adus mai multă sincopare și energie în reggae. În anii ’70 au colaborat cu artiști importanți precum Gregory Isaacs, Dennis Brown și Barrington Levy, în timp ce au mers în turneu în SUA cu Peter Tosh.

Legenda spune că, în acea perioadă, cei doi trăiau doar cu pâine și apă, încercând să economisească bani pentru a-și deschide propria casă de producție.

Astfel a apărut Taxi Records, în 1980, care a lansat o nouă generație de artiști jamaicani precum Shaggy, Shabba Ranks, Skip Marley, Beenie Man și Red Dragon

Grace Jones, Bob Dylan și alți giganți care i-au vrut sunetul

În aceeași perioadă, au creat ritmurile puternice de pe albumul lui Grace Jones din 1981, Nightclubbing, ceea ce le-a deschis ușile către colaborări cu mari nume din rock și pop – de la Bob Dylan și Joe Cocker, la Marianne Faithfull, Madonna și Sinéad O’Connor.

În Jamaica, și-au câștigat reputația de inovatori ai reggae-ului, introducând instrumente electronice și noi texturi sonore. Mai târziu, au dezvoltat un stil luminos și melodic de dancehall alături de duo-ul Chaka Demus & Pliers, având hituri precum Tease Me și Murder She Wrote în anii ’90.

La un moment dat, Shakespeare (decedat în 2021) estima că el și Dunbar au participat la peste 200.000 de înregistrări, fie ca artiști principali, fie ca muzicieni de studio sau producători.

„Când cumperi un disc reggae, există 90% șanse ca toboșarul să fie Sly Dunbar. Ai impresia că Sly Dunbar e legat de un scaun de studio undeva în Jamaica, dar de fapt piesele lui de tobe sunt atât de bune încât sunt refolosite iar și iar”, spunea producătorul Brian Eno la festivalul New Music New York în 1979.

Soția lui Dunbar a spus că l-a găsit fără reacție în pat în jurul orei 07:00, luni, 26 ianuarie.

„M-am dus să-l trezesc și nu răspundea, am sunat doctorul și aceea a fost vestea”, a declarat ea.

Nu a fost oferită o cauză exactă a morții, deși se pare că Dunbar era bolnav de ceva timp.

„Ieri a fost o zi atât de bună pentru el”, a spus Thelma pentru The Gleaner.

„Au venit prieteni în vizită și ne-am simțit minunat. A mâncat bine ieri… uneori nu are poftă de mâncare. Știam că e bolnav… dar nu știam că e atât de grav!” – a continuat.

Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat DJ-ul britanic David Rodigan, care l-a numit „o adevărată icoană” și „unul dintre cei mai mari toboșari din toate timpurile”.

