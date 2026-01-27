Cum arată Daniela Gyorfi la 57 de ani. Vedeta are doar 45 de kilograme: „Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă”

Daniela Gyorfi are 57 de ani și ultimasa apariție la televizor i-a uimit pe fani. Vedeta a apărut cu o ținută care i-a lăsat abdomenul la vedere, afișând o siluetă mai suplă ca niciodată. Cântăreața a vorbit despre faptul că a slăbit considerabil și că se simte foarte bine.

Daniela Gyorfi a ajuns să cântărească 45 de kilograme

Daniela Gyorfi este o apariție incendiară, indiferent de vârsta pe care o are. La ultima ei prezență pe micile ecrane, cântăreața a purtat o vestă scurtă din blană, care i-a lăsat abdomenul la vedere și o pereche de pantaloni din denim, la care a accesorizat lanțuri groase.

Cântăreața a vorbit despre faptul că a reușit să slăbească și să ajungă la 45 de kilograme, însă drumul a fost greu și a necesitat eforturi constante.

Cu toate că a slăbit, Gyorfi recunoaște că are probleme cu elasticitatea pielii, cu toate că apelează la diverse tratamente de remodelare corporală.

„Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea!

Acum am 45 de kilograme, dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine!”, e de părere Daniela Györfi, într-un interviu pentru Click.

De ce nu s-a căsătorit cu partenerul ei

Daniela Gyorfi a vorbit și despre relația cu George Tal, pe care o are de aproximativ 20 de ani. Cântăreața a amânat nunta de mai multe ori și a explicat că nu a fost niciodată o prioritate.

„Ne-am programat de vreo două ori să ne căsătorim. Acum, nu spun că nu o vom facem niciodată, nu este o prioritate pentru noi, pentru că suntem două pietre tari și mi-e că de la un act ne luăm să ne despărțim. Ne este bine și asa, Măriuca poartă și numele meu, și al lui, Györfi-Tal”, a declarat Daniela Györfi, în urmă cu ceva timp.

