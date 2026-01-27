Cum arată Daniela Gyorfi la 57 de ani. Vedeta are doar 45 de kilograme: „Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă”

Daniela Gyorfi are 57 de ani și ultimasa apariție la televizor i-a uimit pe fani. Vedeta a apărut cu o ținută care i-a lăsat abdomenul la vedere, afișând o siluetă mai suplă ca niciodată. Cântăreața a vorbit despre faptul că a slăbit considerabil și că se simte foarte bine.
Daniela Gyorfi a ajuns să cântărească 45 de kilograme
Daniela Gyorfi este o apariție incendiară, indiferent de vârsta pe care o are. La ultima ei prezență pe micile ecrane, cântăreața a purtat o vestă scurtă din blană, care i-a lăsat abdomenul la vedere și o pereche de pantaloni din denim, la care a accesorizat lanțuri groase.
„Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea!
Acum am 45 de kilograme, dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine!”, e de părere Daniela Györfi, într-un interviu pentru Click.
De ce nu s-a căsătorit cu partenerul ei
Daniela Gyorfi a vorbit și despre relația cu George Tal, pe care o are de aproximativ 20 de ani. Cântăreața a amânat nunta de mai multe ori și a explicat că nu a fost niciodată o prioritate.
„Ne-am programat de vreo două ori să ne căsătorim. Acum, nu spun că nu o vom facem niciodată, nu este o prioritate pentru noi, pentru că suntem două pietre tari și mi-e că de la un act ne luăm să ne despărțim. Ne este bine și asa, Măriuca poartă și numele meu, și al lui, Györfi-Tal”, a declarat Daniela Györfi, în urmă cu ceva timp.
