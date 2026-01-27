Andreea Cornățeanu, iubita fotbalistului Andrei Dumitrescu, este însărcinată: „Începe cea mai frumoasă călătorie”

Iubita fotbalistului Andrei Dumitrescu, Andreea Cornățeanu, este însărcinată cu primul ei copil și a dat vestea cea mare urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Ea a transmis un mesaj emoționant și s-a arătat nerăbdătoare de începutul noii etape din viața de cuplu.

Andreea Cornățeanu și Andrei Dumitrescu vor deveni părinți pentru prima oară

Andreea Cornățeanu și Andrei Dumitrescu vor deveni părinți pentru prima oară și au dat vestea emoționantă urmăritorilor săi de pe internet. Andreea a dat vestea cea mare printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ea a transmis că bebelușul este cea mai mare binecuvântare din viața ei și a partenerului său și așteaptă cu nerăbdare începutul celei mai frumoase călătorii în familie.

Mai mult, ea și fotbalistul au postat câteva imagini frumoase în care fac anunțul. Tânăra a postat fotografii în care ține în mână ecografia și un test de sarcină, iar ea și partenerul poartă șepci inscripționate cu „mom” și „dad”.

Andreea a vorbit despre copil ca fiind „un mic miracol” și o binecuvântare pentru ea și partenerul său.

„Din iubirea noastră, Dumnezeu a ales să creeze un mic miracol și să ni-l încredințeze nouă. Deja te purtăm în inimile noastre, în gânduri și în fiecare rugăciune.

Ne-ai învățat ce înseamnă răbdarea, credința și iubirea fără margini, iar faptul că ne-ai ales să-ți fim părinți este cea mai mare binecuvântare. Ne imaginăm ziua în care te vom ține în brațe pentru prima dată și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în care crești sub ocrotirea Lui.

Știm că nu vom fi perfecți, dar promitem să te creștem cu dragoste, cu blândețe și cu credință, învățându-te să iubești, să speri și să ai încredere. În curând, începe cea mai frumoasă călătorie a noastră. În curând, vom fi părinți’, a scris Andreea pe Instagram.

Andres Dumitrescu și-a cerut iubita de soție de Revelion

Fotbalistul Andres Dumitrescu și-a cerut iubita de soție chiar de Revelion. Sportivul s-a lăsat într-un genunchi și a făcut cererea într-un decor spectaculos, plin de zăpadă. I-a oferit iubitei sale un inel superb și un buchet mare de trandafiri.

Tânăra a spus da fără să stea prea mult pe gânduri și a împărtășit vestea cu urmăritorii ei.

„DA!!! ‘Pentru întotdeauna’ începe acum’, a scris Andreea, postând câteva fotografii cu momentul emoționant din viața ei.

Acum, cei doi urmează să scrie un nou capitol al poveștii lor de dragoste.

