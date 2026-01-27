Andreea Cornățeanu, iubita fotbalistului Andrei Dumitrescu, este însărcinată: „Începe cea mai frumoasă călătorie”

Iubita fotbalistului Andrei Dumitrescu, Andreea Cornățeanu, este însărcinată cu primul ei copil și a dat vestea cea mare urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Ea a transmis un mesaj emoționant și s-a arătat nerăbdătoare de începutul noii etape din viața de cuplu.
Andreea Cornățeanu și Andrei Dumitrescu vor deveni părinți pentru prima oară
Andreea Cornățeanu și Andrei Dumitrescu vor deveni părinți pentru prima oară și au dat vestea emoționantă urmăritorilor săi de pe internet. Andreea a dat vestea cea mare printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
Mai mult, ea și fotbalistul au postat câteva imagini frumoase în care fac anunțul. Tânăra a postat fotografii în care ține în mână ecografia și un test de sarcină, iar ea și partenerul poartă șepci inscripționate cu „mom” și „dad”.
Andreea a vorbit despre copil ca fiind „un mic miracol” și o binecuvântare pentru ea și partenerul său.
Ne-ai învățat ce înseamnă răbdarea, credința și iubirea fără margini, iar faptul că ne-ai ales să-ți fim părinți este cea mai mare binecuvântare. Ne imaginăm ziua în care te vom ține în brațe pentru prima dată și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în care crești sub ocrotirea Lui.
Știm că nu vom fi perfecți, dar promitem să te creștem cu dragoste, cu blândețe și cu credință, învățându-te să iubești, să speri și să ai încredere. În curând, începe cea mai frumoasă călătorie a noastră. În curând, vom fi părinți’, a scris Andreea pe Instagram.
Andres Dumitrescu și-a cerut iubita de soție de Revelion
Fotbalistul Andres Dumitrescu și-a cerut iubita de soție chiar de Revelion. Sportivul s-a lăsat într-un genunchi și a făcut cererea într-un decor spectaculos, plin de zăpadă. I-a oferit iubitei sale un inel superb și un buchet mare de trandafiri.
Tânăra a spus da fără să stea prea mult pe gânduri și a împărtășit vestea cu urmăritorii ei.