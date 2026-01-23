Fotbalistul Nassur Bacem a murit la 27 de ani, după ce s-a prăbușit pe teren

Fotbalul este din nou în doliu. O scenă sfâșietoare a oprit un meci din Portugalia după ce un jucător tânăr s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut fi resuscitat.

Nassur Bacem a murit la 27 de ani

Șocul s-a răspândit rapid în fotbalul portughez și nu numai. Nassur Bacem, un fundaș de 27 de ani al echipei Moncarapachense, a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul meciului cu Imortal, din sferturile Cupei Asociației de Fotbal Algarve. Partida, disputată pe Stadionul Municipal din Olhão, a fost imediat suspendată și nu a mai fost reluată.

Era minutul 27 când Bacem a început să se simtă rău în apropierea băncii echipei Imortal. Martorii au spus că jucătorul prezenta semne de amețeală înainte de a se prăbuși inconștient pe gazon. Liniștea și panica au cuprins stadionul în timp ce colegii, adversarii și stafful realizau gravitatea situației.

O cursă contra cronometru pe teren

Personalul medical al echipei Moncarapachense a reacționat imediat. Un medic și un fizioterapeut au alergat pe teren pentru a efectua manevre de resuscitare și pentru a folosi defibrilatorul stadionului în încercarea de a-l salva pe Nassur Bacem. Minute întregi, pline de agonie, au încercat cu disperare să-l readucă la viață, în timp ce așteptau sosirea serviciilor de urgență.

Institutul Național de Urgență Medicală (INEM) din Portugalia a ajuns la fața locului la aproximativ 18 minute după prăbușire. O ambulanță l-a transportat pe fotbalist la un spital din Faro, însă, în ciuda tuturor eforturilor, medicii nu au putut decât să confirme decesul la sosire. O autopsie va fi efectuată în zilele următoare pentru a stabili cauza exactă.

O #CSMaritimo manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do nosso antigo jogador Nassur Bacém.



Neste momento de dor e consternação, o emblema maritimista, em nome do Presidente Carlos André Gomes e da Direção, endereça as mais sentidas condolências à família e aos amigos pic.twitter.com/ceDivsqGGU — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) January 22, 2026

João André, vicepreședintele clubului Moncarapachense, a descris momentul cu profundă emoție: „Jucătorul a spus că se simte rău lângă banca celor de la Imortal și apoi s-a prăbușit. A fost asistat imediat de echipa noastră medicală, care a efectuat resuscitarea și a folosit defibrilatorul. Ulterior au sosit și serviciile de urgență, dar, din păcate, nu a fost suficient.”

O carieră construită în fotbalul portughez

Moartea lui Nassur Bacem lasă un gol imens nu doar în cadrul clubului său, ci în întreg fotbalul portughez. Fundașul s-a format în academiile unor cluburi importante precum Sporting, Académica, Sporting Braga și Leixões, înainte de a se afirma la nivel de seniori.

De-a lungul carierei profesionale, a evoluat pentru Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha și, cel mai recent, Moncarapachense, unde devenise o prezență respectată în vestiar.

