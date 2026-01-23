Ce se întâmplă cu averea lui Felix Baumgartner, la jumătate de an de la moartea lui. Familia parașutistului a luat decizia

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, după un accident teribil de parapantă. El avea o avere estimată la 500 de milioane de dolari și o colecție impresionantă de mașini. Acum, familia a decis ce se va întâmpla cu acestea.

Decizia familiei lui Felix Baumgartener după moartea acestuia

Familia regretatului Felix Baumgartner, fostul partener al Mihaelei Rădulescu, a decis să îi scoată la vânzare mașinile.

Parașutistul a murit la 56 de ani, după un accident cu parapanta. El și-a petrecut ultima parte a vieții cu Mihaela Rădulescu, cei doi fiind împreună timp de mai bine de 8 ani. Vedeta nu a moștenit nimic, în afara unor lucruri cu valoare simbolică.

Averea lui Felix Baumgartner a fost estimată la 500 de milioane de dolari și a fost moștenită de familie. Rudele parașutistului au decis să scoată mașinile de lux ale acestuia la vânzare.

Bolidurile de lux vor fi vândute prin intermediul unui dealer auto. El deținea un Mercedes-Benz G500 Brabus, scos la vânzare pentru 210.000 de euro, dar și o mașină McLaren 620R, fabricată în doar 225 de exemplare, pe care familia a scos-o la vânzare cu 350.000 de euro.

Rudele lui Felix au scos la vânzare mașinile în luna octombrie a anului trecut. Tot pentru vânzare este și Lamborghiniul Huracan Sterrato, la prețul de 350.000 de euro.

În plus, asigurarea de viață a sportivului, în valoare de 500 de milioane de euro, a ajuns la mama lui și la fratele mai mic al sportivului. Mihaela Rădulescu nu a avut dreptul la nicio moștenire, pentru că nu a fost căsătorită legal cu partenerul ei. Ea a moștenit doar lucruri cu valoare simbolică, după 8 ani de relație cu Felix.

Mihaela Rădulescu și-a pierdut și mama, la scurt timp

La doar câteva luni două pierderea imensă din viața ei, Mihaela Rădulescu și-a pierdut și mama, pe Marilena Țiganu. Femeia a murit la finalul anului 2025, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Ea avea 83 de ani.

„Așa cum am avut nevoie de mama mea minunată și de familia mea când a murit Felix. Am pierdut-o și pe mama mea, iar acest „și” doare îngrozitor. Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul…”, a scris Mihaela Rădulescu, la acel moment, pe Instagram.

