Mihaela Rădulescu, gest surprinzător la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner. „S-au întâmplat multe în viața mea!”

Raluca Vițu
.

Mihaela Rădulescu a postat un nou mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare, la câteva luni de la moartea tragică a fostului său partener, Felix Baumgartner.

Vedeta a ales să marcheze apropierea aniversării celor 13 ani de la saltul istoric Red Bull Stratos cu o confesiune profundă, care a emoționat publicul și a readus în atenție povestea lor de dragoste discretă, dar intensă.

Mihaela Rădulescu: „S-au întâmplat multe în viața mea în acei 3 ani!”

Într-un mesaj postat recent în secțiunea de Insta Story, Mihaela Rădulescu a rememorat perioada în care a făcut parte din echipa Red Bull Stratos, alături de Felix Baumgartner. „Odată cu trecerea în neființă a lui @therealfelixbaumgartner și apropierea aniversării de 13 ani a saltului Red Bull Stratos, care va fi mâine (n.r. – 15 octombrie), mă gândesc la ce aventură incredibilă a fost să fac parte din acea echipă. S-au întâmplat multe în viața mea în acei 3 ani”, a scris vedeta. Ea a completat cu o reflecție emoționantă: „Atât de mulți oameni minunați și amintiri împărtășite.”

O relație de 13 ani, trăită cu discreție și intensitate

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au format un cuplu timp de 13 ani, o relație ferită de ochii presei, dar plină de complicitate și respect reciproc. În ciuda statutului lor public, cei doi au ales să-și trăiască iubirea departe de lumina reflectoarelor, iar mesajele Mihaelei postate după moartea lui Felix dezvăluie profunzimea legăturii lor.

„Omul care m-a iubit ca un nebun timp de 13 ani”, a scris vedeta pe Instagram despre relația lor, într-un mesaj care a stârnit reacții puternice în mediul online. Ea l-a descris pe Felix ca fiind „cel mai pozitiv, respectuos și plin de viață copil și cel mai concentrat adult când lucra la ceva”, subliniind nu doar calitățile sale ca sportiv, ci și ca om.

Moartea lui Felix Baumgartner: o tragedie care a zguduit lumea sporturilor extreme

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, într-un accident de parapantă produs în Italia, la Porto Sant’Elpidio. Potrivit anchetei oficiale, citată de publicația BILD, tragedia a fost provocată de o eroare umană. Procurorul italian Raffaele Iannella a declarat că „parapanta se afla în stare perfectă și nu prezenta defecțiuni”, însă sportivul a pierdut brusc altitudine după ce a intrat într-o spirală de cădere și nu a reușit să redreseze zborul. Parașuta de rezervă s-a deschis prea târziu pentru a-l salva.

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Citeşte şi: Cum vorbeau Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner unul cu celălalt când nu-i vedea nimeni: „Simplu!”. Videoclip din intimitatea celor doi

Citeşte şi: Mihaela Rădulescu, videoclip nemaivăzut cu Felix Baumgartner, la o săptămână de la înmormântarea parașutistului: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit și el la fel pe mine”

Citeşte şi: Cum a aflat Mihaela Rădulescu că iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit. Unde se afla vedeta în momentul accidentului

Felix Baumgartner, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă

Felix Baumgartner a fost un sportiv austriac de elită, recunoscut la nivel mondial pentru curajul său extrem și pentru performanțele care au redefinit limitele umane. Născut pe 20 aprilie 1969, în Salzburg, și-a început cariera în parașutism și base jumping în anii ’90, devenind rapid o figură emblematică în lumea sporturilor aeriene. Colaborarea sa cu Red Bull, începută în 1997, i-a oferit cadrul ideal pentru a transforma salturile spectaculoase în evenimente globale.

De-a lungul anilor, Baumgartner a realizat o serie de salturi memorabile, printre care se numără cel de pe statuia lui Iisus din Rio de Janeiro și traversarea Canalului Mânecii cu o aripă din carbon, fără motor. Însă momentul care l-a consacrat definitiv a fost proiectul Red Bull Stratos, culminând cu saltul din stratosferă pe 15 octombrie 2012. Atunci, Felix a urcat cu un balon cu heliu până la aproape 39 de kilometri altitudine și a sărit în gol, devenind primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând peste 1.350 km/h. A stabilit totodată recorduri pentru cel mai înalt salt cu parașuta și cea mai lungă cădere liberă, performanțe care au fost urmărite live de milioane de oameni din întreaga lume.

Pentru realizările sale, Baumgartner a fost distins cu numeroase premii, inclusiv prestigiosul Laureus World Sports Award for Action Sportsperson of the Year în 2013. Dincolo de cifre și recorduri, Felix a fost un simbol al curajului, al preciziei și al pasiunii pentru zbor.

Tragicul său sfârșit a venit pe 17 iulie 2025, într-un accident de parapantă produs în Italia. Ancheta oficială a concluzionat că accidentul a fost cauzat de o eroare umană, iar parașuta de rezervă s-a deschis prea târziu pentru a-l salva. Felix Baumgartner a murit făcând ceea ce iubea cel mai mult — zburând. Moștenirea sa rămâne vie în memoria celor care l-au admirat, în istoria sporturilor extreme și în inimile celor care l-au cunoscut.

Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!

