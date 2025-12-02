  MENIU  
Gina Pistol, Mihaela Rădulescu, Smiley și alte vedete, în lacrimi la Pro TV. Povestea lui Mirel Dolofan, cel mai emoționant moment al emisiunii speciale de 1 decembrie

Gina Pistol, Mihaela Rădulescu, Smiley și alte vedete, în lacrimi la Pro TV. Povestea lui Mirel Dolofan, cel mai emoționant moment al emisiunii speciale de 1 decembrie

Oana Savin
.

Mirel Dolofan este omul care, pierzând ce avea mai scump, fiul său, a transformat durerea într-o speranță pentru alți copii. După ce băiețelul său, Marinuș Gălbenuș, a pierdut lupta cu cancerul, Mirel a fondat Asociația Marinuș Gălbenuș, o inițiativă menită să ofere sprijin copiilor grav bolnavi, aflați acasă sau în spitale, care au nevoie de îngrijire specială, oxigen, aparatură de terapie, sprijin medical, dar și de susținere morală și umană. Povestea lui Mirel și a lui Marinuș a fost prezentată la Pro TV, în emisiunea „Tu ești România”, difuzată de postul de televiziune pe 1 decembrie.

Vedetele, în lacrimi la Pro TV

Pro TV a pregătit un program special pentru ziua de 1 decembrie. În timpul galei „Tu ești România”, postul de televiziune a adus în prim-plan povești de viață, de solidaritate și de curaj.

În cadrul acestei emisiuni speciale, povestea lui Mirel Dolofan și a Asociației Marinuș Gălbenuș a fost adusă în atenția publicului, ca un exemplu viu de cum durerea poate deveni motor pentru bine. Premiul oferit a venit ca o recunoaștere a luptei lui Mirel, dar și a tuturor voluntarilor care îi sunt alături.

Vedetele aflate în platou, printre care Gina Pistol, Smiley, Mihaela Rădulescu, Mihai Bobonete, Adela Popescu, Roxana Hulpe, Loredana Groza și Monica Bîrlădeanu nu și-au putut ascunde lacrimile, momentul impresionându-i profund pe toți cei aflați în sală, dar și pe cei aflați în fața micilor ecrane.

Atmosfera a devenit una intimă, încărcată de compasiune și solidaritate. Reportajul a reușit să transmită durerea personală, dar și forța de a merge mai departe și de a face bine pentru alții.

Povestea lui Marinuș Gălbenuș

Mirel Dolofan, cofondatorul Asociației «Marinuș Gălbenuș», a transformat durerea pierderii fiului său într-o misiune de a sprijini copiii grav bolnavi din România. Asociația poartă numele băiețelului său, Marinuș, care a pierdut lupta cu o tumoră craniană. Organizația oferă echipamente medicale esențiale pentru terapia intensivă la domiciliu, ajutând familiile să își îngrijească micuții în condiții mai bune.

Asociația vine în sprijinul copiilor care, după ce nu mai primesc șanse de recuperare în spitale, sunt trimiși acasă, unde au nevoie de aparate pentru oxigen sau paturi de terapie intensivă.

Mirel Dolofan a petrecut ani întregi în spitale alături de fiul său, încercând să obțină tratamente adecvate. În România, medicii i-au spus că nu există soluții pentru cancerul cerebral al lui Marinuș, diagnosticat la vârsta de 7 ani. După multe eforturi, familia a reușit să ajungă la Viena, unde au descoperit că un tratament pentru boala copilului era disponibil de ani de zile. Din păcate, pentru Marinuș a fost prea târziu.

„Îl vedeam că el caută să ascundă durerea, ca să nu-mi facă mie rău. A fost un luptător și era prieten cu toți copiii din spital”, a povestit Mirel cu emoție.

Durerea pierderii fiului său este o rană deschisă pentru Mirel. Își amintește ultimele clipe petrecute alături de Marinuș, care simțea că nu mai poate lupta.

„Cele mai crunte au fost ultimele zile în care eu nu aveam curajul să-l las să plece. Cum mă duceam la trei metri de el, țiuiau aparatele. El imediat dădea să se ducă”, a povestit el.

Într-un moment de curaj și iubire, Mirel i-a spus fiului său: „Dacă nu mai poate, să facă ce simte el, sunt mândru tare de el, voi fi alături de el, o să ne revedem acolo, acasă, cândva”.

Două minute mai târziu, Marinuș s-a stins din viață.

