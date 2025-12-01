Florin Stamin, probleme grave după Asia Express. Raluca Bădulescu a povestit cu ce probleme de sănătate s-a întors fostul soț: „De aceea nu e prezent”

Florin Stamin a făcut echipă cu fosta lui soție la Asia Express. Raluca Bădulescu a fost o adevărată figură în reality-show, iar Florin s-a comportat ca un adevărat gentleman și a fost „erou”, după cum însăși Raluca l-a numit. Se pare că toate astea l-au costat scump, iar acum are de suferit de pe urma emisiunii.
Florin a îndurat toate crizele de nervi pe care Raluca le-a făcu țin cadrul reality-show-ului, toate nemulțumirile, țipetele și inclusiv refuzul de a își căra propriul ghiozdan sau bagajele pe care și le-a adus în Asia.
Drept urmare, bărbatul a fost nevoit să care aproape la propriu întreagă echipă pe umeri, motiv pentru care s-a ales cu probleme de sănătate gravă la coloană. Raluca Bădulescu este cea care a vorbit despre criza de sciatică pe care fostul ei soț a făcut-o în urma emisiunii, din cauza efortului pe care l-a făcut.
„Un reality show în care descoperim că poți scoate vedetele din Dorobanți, dar nu poți scoate figurile de Dorobanți din vedete. Eu am făcut gluma, eu o halesc. Vreau să vă spun că deși a fost greu, Asia Express mi-a oferit multe. Foarte multă putere mentală, curaj și posibilitatea de a-mi etala gențile iarăși. De cărat rucsacul, nu l-am cărat, Florin a cărat, a făcut și o sciatică, de aia nu e prezent aici. Lucrurile merg înainte, Asia Express continuă”, a povestit Raluca Bădulescu în emisiunea Râzi cu ROaST.
Cum s-a distrat Raluca Bădulescu în Asia Express
Blondina a vorbit despre felul în care s-a simțit în experiența vieții ei. Ea a vorbit despre respectul și aprecierea pe care i le poartă fostului soț și l-a numit „eroul ei”.
Nu credeam vreodată, dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție, să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață.
Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a spus Raluca Bădulescu la testimonial, în cadrul emisiunii de la Antena 1.
