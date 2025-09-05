Cine este Raluca Bădulescu de la Asia Express 2025. A trecut printr-o operație de micșorare a stomacului și a lucrat pentru o companie petrolieră înainte să intre în showbiz

Raluca Bădulescu face echipă cu fostul soț, Florin Stamin, la Asia Express 2025. Vedeta TV este fiică de politician și s-a remarcat prin exuberanța și efervescența sa.

Cine este Raluca Bădulescu. Data nașterii, vârstă, carieră și viața personală

Raluca Bădulescu (50 de ani) participă cu fostul soț, Florin Stamin, la Asia Express 2025. Cum s-a ajuns la această alăturare atipică, dar și cine este, cu adevărat, Raluca Bădulescu, descoperă în rândurile de mai jos!

Raluca Bădulescu s-a născut pe 4 octombrie 1974, la București. Părinții ei sunt fostul politician Doru Laurian Bădulescu și soția lui, Nicoleta Bădulescu. Vedeta TV are o soră mai mică, Ioana Bădulescu, de profesie psihoterapeut. Raluca s-a remarcat în showbizul autohton datorită pasiunii pentru modă, stilului vestimentar original și personalității expansive.

Care a fost primul job al Ralucăi Bădulescu

Raluca Bădulescu a absolvit Liceul „Sfântul Sava” din București, iar apoi Facultatea de Litere din cadrul Universității din București. După terminarea studiilor, a profesat pentru scurt timp ca profesoară de limba română, însă a recunoscut ulterior că nu era potrivită pentru acest rol, fiind mult prea indulgentă cu elevii săi.

„Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere. Am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto!”, povestea vedeta într-un interviu acordat pentru Playtech.ro.

Ulterior, Raluca a lucrat ca trader de produse petroliere. „Timp de opt ani am fost trader pentru produse petroliere, respectiv export motorină-benzină, la o companie națională. (…) Nu îmi plăcea programul, să încep la ora 8 dimineața. Și pe vremea aceea să știți că mă îmbrăcam tot altfel, deși purtam costume. Toate ținutele aveau două, trei brățări în plus, pantofi mai colorați”, spunea Raluca în 2019, pentru VIVA!.

Mai târziu, Raluca Bădulescu s-a remarcat în showbiz. Vedeta a fost propulsată spre celebritate de show-ul „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, în cadrul căruia a fost jurat între anii 2016 și 2023.

În 2013 a făcut o operație de micșorare de stomac

Raluca Bădulescu a trecut printr-o transformare fizică notabilă în urmă cu mai mulți ani, după ce ajunsese să cântărească 121 de kilograme. În 2013, vedeta a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului. Vezi imaginile cu Raluca înainte să slăbească în galeria foto de mai sus!

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastroase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave.

Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, spunea Raluca în urmă cu mai mulți ani.

A fost căsătorită de două ori și are un copil

Raluca Bădulescu a fost căsătorită de două ori, din 2002 până în 2006 cu fostul model Vali Pungă, alături de care are și un fiu, Alexandru Bădulescu, și din 2016 până în 2022 cu Florin Stamin.

„În mod evident alegerea mea ca pereche pentru Asia Express nu putea fi decât Florin, fostul meu soț, care îmi este cel mai bun prieten. Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie, el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă până la cine știe ce scenariu posibil…

Așadar, eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani – iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari după ce-a trăit cu mine atâția ani (râde) din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! (râde) Eu vă spun de la început: Florin este marele erou și, culmea, competiția se cheamă anul acesta Drumul Eroilor. Așadar, vă rog să urmăriți emisiunea și să fiți alături de mine și de Florin în aventura absolută a vieții!”, a spus Raluca Bădulescu pentru Cancan.ro.

De ce au divorțat Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au ales să meargă pe drumuri separate în anul 2022, după mai bine de un deceniu de relație.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna. Ne-am fost alături unul altuia ani de zile. La bine și la greu ani de zile. Suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a declarat Raluca Bădulescu la acea vreme, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta nu s-a înșelat când a spus că ea și fostul soț vor rămâne „conectați pentru totdeauna”, având în vedere participarea lor la Asia Express. Raluca Bădulescu a fost rezervată în detalii despre motivele care au dus la divorțul de Florin Stamin. Într-un podcast de acum câțiva ani, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” spunea că „a stat nasol pe capul” fostului soț.

„Pe soțul meu, pe Florin, l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea. A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

