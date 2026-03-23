Actorul Marcel Horobeț a murit la vârsta de 82 de ani. Mesajul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”: „Am aflat cu tristețe”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul Marcel Horobeț, cunoscut pentru cariera sa de aproape 60 de ani în teatru și film, a murit la vârsta de 82 de ani. Trista veste a fost confirmată de reprezentanții Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, care au transmis un mesaj în mediul online.

Doliu în lumea artistică din România: actorul Marcel Horobeț, una dintre figurile emblematice ale teatrului și cinematografiei românești, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Cu o carieră ce se întinde pe aproape șase decenii, acesta a lăsat un gol imens în inimile colegilor, prietenilor și ale fanilor săi.

Marcel Horobeț a fost mai mult decât un simplu actor. A fost o sursă de inspirație pentru tinerii artiști, un exemplu de profesionalism și pasiune pură. Absolvent al Institutului de Arte Teatrale și Cinematografie, Horobeț a debutat pe marele ecran în anul 1986, în filmul „A Guest at Dinner”. De atunci, a devenit un nume recunoscut pentru prestațiile sale impecabile în producții precum „Despre oameni și melci”, „Cântec în zori” și „Restul e tăcere”.

De-a lungul carierei, Horobeț a demonstrat o versatilitate rar întâlnită, fiind și scenarist, dar și artist plastic. Un adevărat maestru al artei, acesta a contribuit semnificativ la dezvoltarea culturii românești.

Mesajul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”

Vestea tristă a fost anunțată pe 23 martie 2026, iar reacțiile din partea colegilor și instituțiilor de cultură nu au întârziat să apară. Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde Marcel Horobeț a urcat de nenumărate ori pe scenă, și-a exprimat profundul regret printr-un mesaj emoționant.

„Am aflat cu tristeţe de trecerea în nefiinţă a actorului Marcel Horobeț, vechi colaborator al Teatrului de Revistă… Pe scena Sălii Savoy a jucat în „1001 de glume”, un cabaret muzical umoristic de Nae Lăzărescu (sfârşitul anilor ’80), în comedia muzicală „Prostul” de Mihai Dobre şi Nae Lăzărescu (1991), spectacolul „Revista în frac” de Dan Mihăescu și Nae Lăzărescu (1999), musicalul „O premieră furtunoasă” (2010) de Octavian Sava şi Marius Ţeicu şi în spectacolul „Suta lui Tănase” de Vasile Muraru şi Valentina Fătu (2019). Drum lin printre STELE”, au scris reprezentanții teatrului pe Facebook.

Fanii și apropiații își iau acum rămas bun de la un artist care a făcut istorie.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News