Iulia Albu, declarații despre Mirabela Grădinaru: „Nu e Prima Doamnă. Nu interesează pe nimeni viața personală a președintelui”

Iulia Albu a vorbit despre stilul vestimentar al Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Ea a spus că rolul și instituția de Prima Doamnă nu există în România, motiv pentru care Mirabela este doar partenera președintelui român. Ce spune despre stilul acesteia și ținutele adoptate.

Iulia Albu a vorbit despre faptul că în România nu există instituția de Primă Doamnă, iar asta pentru că soțiile președinților români nu au avut niciodată atribuții. În Statele Unite ale Americii, Prima Doamnă are atribuții bine definite, însă în țara noastră, soția președintelui nu are nicio funcție sau rol public.

„Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România. Această instituție există în SUA, unde Prima Doamnă are niște atribuții, măcar protocolare. Nu este cazul nostru. În primul rând, nu cred că interesează pe nimeni viața personală a președintelui. De ce ar trebui să ne intereseze altceva decât performanța lui profesională?”, a explicat Iulia Albu pentru Revista Viva!

Ce spune despre ținutele adoptate de Mirabela Grădinaru

Designerul a vorbit despre curiozitatea românilor cu privire la partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, de-a lungul timpului. Ea spune că toate doamnele care au apărut la brațul președinților români au fost prost îmbrăcate.

„Asta se întâmplă pentru că, în general, atât timp cât apari la brațul unui șef de stat, în calitate de parteneră de viață -e irelevant dacă ești soție sau nu- ești o persoană vizată, care poate fi comentată. Asta se întâmplă și pentru că aceste doamne care au apărut în decursul istoriei noastre, la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate.

Toate! Istoric vorbind, avem un palmares foarte prost din punctul acesta de vedere”, a continuat vedeta pentru publicația citată.

Iulia Albu spune că Melania Trump este un exemplu de Primă Doamnă cu stil, care se îmbracă bine tot timpul.

„Doamna Melania este foarte bine îmbrăcată tot timpul…Dar cam atât am putea spune despre ea. Ceea ce e oricum mai mult decât putem spune despre multe alte femei”, a continuat vedeta.

