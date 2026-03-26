Ce regulă clară i-a impus Mirabela Grădinaru fiicei sale: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu are voie”

Mirabela Grădinaru a vorbit despre o regulă clară pe care i-a impus-o fiicei sale mai mari. Partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit despre un subiect care îi preocupă tot mai mulți pe părinți. Ea a discutat tema și cu alte soții de șefi de stat, printre care și Brigitte Macron, soția președintelui francez.

Mirabela Grădinaru, severă cu fiica ei cea mare

Mirabela Grădinaru a vorbit despre relația copiilor cu ecranele și modul în care expunerea lor la tehnologie poate influența negativ dezvoltarea lor.

Ea a spus că și-a anunțat fiica de faptul că nu va avea telefon până la 14 ani.

„Am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon”, a declarat partenera lui Nicușor Dan, spunând că este o formă prin care își protejează copilul.

Ea a povestit că a discutat în privat cu Brigitte Macron, care este adepta regulilor stricte când vine vorba despre expunerea copiilor la tehnologie. Până la 3 ani nu ar trebui să existe așa ceva, până la 6 ani ar trebui să se întâmple sub supraveghere, iar un telefon mobil ar trebui permis abia după 13 ani.

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a povestit partenera președintelui României Nicușor Dan, conform Antena 3 CNN.

România nu se poate adapta la modelul francez

Mirabela Grădinaru spune că România nu poate adopta modelul francez automat, pentru că trebuie să existe discuții cu specialiști, societatea și părinții.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, este de părere aceasta.

Ce reguli există în casa președintelui român

Familia lui Nicușor Dan are câteva reguli foarte clare. Mirabela Grădinaru a explicat cum se aplică principiile privind tehnologia în casa ei.

Cei doi copii nu au avut televizor și nici acces la telefon sau tenologie până la vârsta de 3 ani.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani.

De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au.

Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: ‘Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?’ Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul.

Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a explicat Mirabela Grădinaru.

