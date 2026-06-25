Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a optat pentru o rochie de mătase

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Mihaela Grădinaru a participat miercuri seara la Recepția de Ziua Independenței SUA, organizată de Ambasada Americană de la București. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a optat pentru o ținută sobră și elegantă.
„A fost un moment extrem de amuzant și emoționant în același timp. Țin minte că una dintre prietenele mele mi-a trimis un screenshot și mi-a spus: „Cred că partenera lui Nicușor Dan poartă o rochie Amalin!”.
Mi-a trimis poza și am recunoscut imediat creația noastră (eu neștiind că a făcut această alegere). M-a bucurat enorm să văd că Mirabela Grădinaru a purtat rochii Amalin în aparițiile publice înainte de alegeri și că, ulterior, a continuat să aleagă ținute Amalin pentru evenimente oficiale.
Faptul că a ales să poarte creațiile noastre într-un moment atât de important a fost o mare bucurie și o confirmare că ceea ce facem are sens. Este o onoare să știu că piese create de noi sunt purtate cu atâta eleganță în momente-cheie și de femei care inspiră – fie că este vorba despre Prima Doamnă a României sau despre orice femeie care își dorește să se simtă frumoasă.”, a mărturisit Andreea Raicu în trecut.