Lecție de stil la Palatul Cotroceni. Cum s-a afișat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu președintele Israelului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile la ceremonia oficială de primire a liderului israelian Isaac Herzog și a Primei Doamne, Michal Herzog. Rochia aleasă de Mirabela Grădinaru a fost un exemplu perfect de eleganță discretă, adaptată rigorilor de protocol.

Mirabela Grădinaru, lecție de stil la întâlnirea cu președintele israelian

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile la Palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei oficiale a președintelui israelian Isaac Herzog. Pentru acest eveniment de stat de o importanță deosebită, Mirabela Grădinaru a abandonat clasicele nuanțe uni în favoarea unui imprimeu geometric sofisticat, oferind o veritabilă lecție de eleganță modernă.

Palatul Cotroceni a fost gazda unei întâlniri la nivel înalt între președintele României, Nicușor Dan, și omologul său israelian, Isaac Herzog. Dincolo de importanța strategică a discuțiilor bilaterale, un astfel de eveniment reprezintă întotdeauna un test major din punct de vedere al etichetei vestimentare. În timp ce șeful statului a mizat pe rigoarea unui costum bleumarin clasic, perfect croit, atenția tuturor s-a îndreptat imediat către partenera sa.

Mirabela Grădinaru a impresionat printr-o alegere stilistică curajoasă, dar extrem de bine calculată, demonstrând că protocolul oficial permite inserții de glamour contemporan atunci când sunt executate cu măsură.

Citește și: Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă, prima apariție împreună într-o emisiune TV. Cum s-au cunoscut cei doi: „Totul a fost natural”

Citește și: Marcel de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Cum arată acum „Maluma de România”

Partenera președintelui a ales o rochie satinată

Piesa centrală a apariției Mirabelei Grădinaru a fost o rochie midi realizată dintr-un material satinat de o calitate remarcabilă. Fluiditatea țesăturii a creat un efect vizual spectaculos sub lumina naturală, reflectând discret razele soarelui și oferind o notă naturală întregii ținute, fără a apela la detalii opulente precum paietele sau aplicațiile stridente.

Ceea ce scoate din anonimat această piesă este imprimeul său geometric. Modelul format din zale mari întrepătunse, în nuanțe calde de champagne și crem pe un fond închi, aduce o dinamică deosebită siluetei.

Croiala rochiei respectă cu strictețe rigorile impuse la Palatul Cotroceni: decolteul este la baza gâtului, mânecile sunt lungi și finisate cu manșete delicate, iar talia este frumos marcată, de unde materialul pornește într-o fustă cu pliuri lejere ce oferă fluiditate la mișcare.

Citește și: Mircea Radu și soția lui, Raluca, au divorțat în secret. Primele declarații despre despărțire: „Este adevărat”

Citește și: Mario Iorgulescu, atac la adresa lui Cristian Rizea: „Îți garantez eu că o să plătești”

Ce accesorii a ales Mirabela Grădinaru

Având în vedere că rochia prezintă deja un imprimeu puternic și un contrast cromatic evident, Mirabela Grădinaru a făcut o alegere extrem de inspirată la capitolul bijuterii. Ea a optat pentru un colier minimalist, la baza gâtului, format dintr-un șir discret de perle mici.

Partenera lui Nicușor Dan a rămas fidelă stilului său caracteristic, optând pentru o coafură cu bucle lejere, naturale, lăsate libere pe umeri, element ce a îndulcit severitatea gulerului înalt. Machiajul a fost unul de zi, extrem de proaspăt și luminos, concentrat pe evidențierea discretă a ochilor și pe o nuanță naturală de gloss pe buze.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News